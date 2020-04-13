元大S&P石油爆量跌 法人：三風險透露波動還沒完

油價今（13）日反彈，但台股人氣ETF-元大S&P石油因追加籌碼釋出，不漲反跌，盤中跌幅擴大，導致全天衝出53萬張巨量，排台股第一，也創下該ETF掛牌新記錄。由於ETF還有籌碼持續釋放、溢價過大、以及處置措施將解除三大風險，法人呼籲投資人勿躁進搶進。

元大S&P石油今天爆出驚人巨量，強吸市場目光，但投資人應留意該ETF有三大風險，包括一、新籌碼可能持續釋出，使溢價收斂、股價大跌，二、溢價過大，讓股價連動行情程度降低，三、ETF處置交易到20日，若後續未延長，恢復普通交易可能因當沖增加波動。

沙國和產油國同意減產，一度激勵西德州原油早盤大漲8%，但元大S&P石油因籌碼用光，溢價過大，申請增發籌碼釋放到市場，使股價一開盤大跌10%，11點後又有籌碼再拋出，跌幅進一步擴大到21%，使得停損、搶短、空方了結等買賣盤大增，總量衝上53萬張。

元大S&P石油原本過高的溢價也在今天巨幅轉變，此前在上周五，該ETF股價9.6元，相對初級市場交易的淨值6.63元，溢價近45%，今日開盤股價大跌，溢價迅即降到22%，經盤中再跌，溢價又縮到8%，至收盤回升到15%；不過相對一般ETF折溢價應在1%內，幅度仍非常大。

法人指出，元大投信申請元大S&P石油得增發100萬張籌碼，在今天爆出53萬張大量，顯示多數籌碼釋出，但仍有部分未釋放，溢價風險未除。

元大投信也提醒投資人交易石油ETF，應充分了解自身風險承受度，嚴控部位風險，以及溢價過大的波動風險，避免承受不如預期的損失。其他如槓桿型的元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2，溢價分別高達170%、90%，都不適合交易。