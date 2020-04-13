快訊

「百年難得的才子！」陳昇瑋猝逝 AI產學界一片嘆息　

新冠肺炎快篩最快7月量產 陳時中曝社區傳播可能性

元大S&P石油爆量跌 法人：三風險透露波動還沒完

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大S&P石油、元大S&P原油正2溢價仍過高。元大投信官網
元大S&P石油、元大S&P原油正2溢價仍過高。元大投信官網

油價今（13）日反彈，但台股人氣ETF-元大S&P石油因追加籌碼釋出，不漲反跌，盤中跌幅擴大，導致全天衝出53萬張巨量，排台股第一，也創下該ETF掛牌新記錄。由於ETF還有籌碼持續釋放、溢價過大、以及處置措施將解除三大風險，法人呼籲投資人勿躁進搶進。

元大S&P石油今天爆出驚人巨量，強吸市場目光，但投資人應留意該ETF有三大風險，包括一、新籌碼可能持續釋出，使溢價收斂、股價大跌，二、溢價過大，讓股價連動行情程度降低，三、ETF處置交易到20日，若後續未延長，恢復普通交易可能因當沖增加波動。

沙國和產油國同意減產，一度激勵西德州原油早盤大漲8%，但元大S&P石油因籌碼用光，溢價過大，申請增發籌碼釋放到市場，使股價一開盤大跌10%，11點後又有籌碼再拋出，跌幅進一步擴大到21%，使得停損、搶短、空方了結等買賣盤大增，總量衝上53萬張。

元大S&P石油原本過高的溢價也在今天巨幅轉變，此前在上周五，該ETF股價9.6元，相對初級市場交易的淨值6.63元，溢價近45%，今日開盤股價大跌，溢價迅即降到22%，經盤中再跌，溢價又縮到8%，至收盤回升到15%；不過相對一般ETF折溢價應在1%內，幅度仍非常大。

法人指出，元大投信申請元大S&P石油得增發100萬張籌碼，在今天爆出53萬張大量，顯示多數籌碼釋出，但仍有部分未釋放，溢價風險未除。

元大投信也提醒投資人交易石油ETF，應充分了解自身風險承受度，嚴控部位風險，以及溢價過大的波動風險，避免承受不如預期的損失。其他如槓桿型的元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2，溢價分別高達170%、90%，都不適合交易。

元大投信 ETF 石油

延伸閱讀

沙俄減產協議！專家指兩因素促成 他的態度轉向最有趣

產油國達成協議 下月起減產一成

台股跌破10,100點關卡 終場收跌58.39點

新籌碼釋出 元大S&P石油暴跌20%衝台股量能第一

相關新聞

全球股市反彈 台股基金終結連8週資金淨流出

中國信託投信表示，根據彭博統計外資資金流向至11日止，印度結束連續6週流出，上週吸引4.1億美元資金流入；外資也終結對台...

外資上週買超台積電最多 今反手賣超

證交所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣14.68億元，賣超友達最多，單週賣超逾5萬張；外資上週買超台積電近3.6萬張最...

解密了！國安基金護盤僅投入7.5億就發揮點火效果

國安基金今（13）日下午召開例行委員會議，討論第1季財報，根據最新財報顯示，國安基金從3月20日進場護盤到3月底止，共投...

台股跌破10,100點關卡 終場收跌58.39點

上周美股在政府刺激經濟政策下，股市往上大漲，創下2009年以來最佳單週表現，但市場仍是以疫情未來走向為主要影響，且在第二...

金融股反彈差很大 除權息兩方向挑股

金融股獲利暴減，台股今（13）日拉回，金融指數跌比大盤深。法人分析，市場反彈加上除權息旺季將到，金融股上半年谷底應已度過...

分析師：若台積電展望保守 台股可能續橫向整理

台股今天盤中雖一度翻紅，但面臨前波跳空缺口反壓，加上權值股台積電收在5日線之下，指數終場下跌58.39點，失守5日線和1...

新籌碼釋出 元大S&P石油暴跌20%衝台股量能第一

元大S&P石油（00642U）籌碼釋出！今（13）日早盤國際油價隨利多上漲，但元大S&P石油因追加籌碼拋出，開盤逆勢大跌...

亂世求勝出 跟著會計師用「亞馬遜選股法」挑飆股

台股第1季在一片看好聲中急挫，雖然景氣復甦時間未定，但不少績優股評價明顯降低，不再貴到買不下手，具會計專業的分析師建議，可透過檢視企業自由現金流量的「亞馬遜選股法」，在亂世中勝出。

4月13日／台股投資情報站

觀盤重點：1.聚焦台積電4月16日（周四）法說會釋出的訊息；2.陸續公布的台股第一季財報及美國財務報表；3.疫情是否能緩和仍是一大重點；4.價漲量縮的現象，是否繼續延續。

股東會防疫2.0 祭分流、控人數

金管會指示集保結算所邀集有關單位研議因應措施，基於防疫並兼顧股東權益原則下，訂定「因應防疫召開股東會之作業指引」，作為公司召開股東會之參考，3月16日已公告實施後，新修正的防疫作業指引2.0版也在4月9日公告施行。

ETF最前線／台股布空別急 黃金創高有理

隨著疫情對股市影響越來越小，恐慌指數和波動率雙雙降低下，全球市場4月出現跌深反彈的回升行情，而本周面臨4月的台指期貨結算，上周五美股休市，勢必造成這個禮拜的交易機會：

美股熊反彈 財報左右耐力

美股三大指數期貨技術面都是強彈格局，不過，位階上都即將面臨3月9日重挫時長黑造成的反壓區，短線上或許還是有壓。永豐期貨分析師劉佳倫表示，美股具熊市格局急彈急跌的特色，加上未來美股財報季開始後，市場上將衡量Fed救市與實際經濟衰退的程度，股市還能彈多久仍不可不慎。

熱門新聞

新籌碼釋出 元大S&P石油暴跌20%衝台股量能第一

解密了！國安基金護盤僅投入7.5億就發揮點火效果

五個原因 兆豐銀3月出現罕見虧損

7年內直取10多上市櫃公司 市場派最強總舵手是他

PCB廠迎急單 營運喊衝

台股籌碼面 出現三優勢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。