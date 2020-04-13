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台股技術指標過熱 後續觀察美股走勢等關鍵

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

隨著復活節假期結束，由於整體肺炎確診人數仍持續攀高、加上3月營收利多反應告一段落，電子股受到法說影響，整體表現相對弱勢，台股今（13）日呈現量縮整理走勢，尾盤收當天最低，終場指數下跌58點，收10,099點，跌破5日線。

國泰證期顧問皮協理簡伯儀表示，就技術分析來看，四大指數日KD指標全部出現交叉往上，不過KD開口已經收斂，加上數值已經來到超買區，其中電子股指數的KD指標高檔轉弱跡象較為明顯，另外RSI指標雖也在50以上的多方區，但目前也是接近超買區，加上目前指數與月線正乖離已經過大，在月線仍維持下彎下，日線上大盤有漲多回檔整理的機會。

至於從周線來看，四大指數周K指標除了金融類股外，大盤、電子、櫃買市場KD指標持續修正，不過周RSI指標仍維持在50之下空方區，顯示中期指數雖有止穩跡象但仍未見明顯轉佳，周線仍維持整理走勢。

另外在月線上，月KD指標持續下彎、代表長線目前仍持續整理，因此，短線指標在指標高檔正乖離過大，反彈格局可能受到阻礙，加上中、長期期指數的技術面偏向中性偏弱來看，本周盤勢不宜過度樂觀。

簡伯儀指出，這波全球股市指數約從3月中下旬開始展開一大段的跌深反彈，台股這波經過3,674點的下跌後，出現強勁反彈，至今反彈已經超過1,500點，若從黃金切割率的的角度來分析，若以0.382為弱勢反彈，歐股的法國、英國以及上海這三個股市反彈幅度均未超過0.382，美股以及大部分的亞股均反彈逾0.382位置。

但若以0.5的位置來看，目前幾乎全部國家的反彈均未達0.5的位置，歐洲地區距離0.5的位置仍有4~8%的距離，台股目前也約2%，表現最好的則是美股中的S&P指數，距離0.5的黃金切割率僅差距0.1%，費城半導體也只剩下0.44%，因此，全球近期股市表現反彈力道最強的美股若能持續表現強勢，預期台股後續仍有往上的機會。

KD 台股

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