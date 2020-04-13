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金融股反彈差很大 除權息兩方向挑股

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
資料來源：CMoney
資料來源：CMoney

金融股獲利暴減，台股今（13）日拉回，金融指數跌比大盤深。法人分析，市場反彈加上除權息旺季將到，金融股上半年谷底應已度過，但長線利率下行壓力仍大，介入以富邦金（2881）、中信金等體質穩健大型股和高息股為主。

金融保險指數今天下跌近1%，累積3月19日以來，金融股漲多跌少但漲勢趨緩。主要個股以中壽大漲31%第一，其次玉山金27.5%，第一保25.9%，另外新光金、王道銀、三商壽、開發金、福邦證也漲超過20%。

美銀證券指出，台灣金融股3月獲利暴減，壽險卻在債券收益和匯兌挹注，撐起大型金控獲利。包括國壽、富壽投資業務穩健，緩衝初年保費下滑，成為最大亮點。

美國降息促使壽險調降保單利率，美銀預估，國壽、富壽、中壽和新壽為主的壽險第1季初年保費將短少三到四成，又以中壽可能下滑七成最多，不過壽險穩住投資，效益顯著。相較下，國銀雖還沒浮現衝擊，但政府已呼籲調降貸款利率，配合貸款需求、股市表現受到疫情衝擊，前景看淡。

美銀近年積極看好壽險金控穩定度，新看法重申不變，相較於此，花旗力挺銀行股，但兩家也在異中有同，那就是高殖利率為金融股最佳防禦。

美銀認為，富邦金、國泰金雖有會計制度隱憂，但三、五年內保持高股息沒問題，花旗則看好中信金、元大金和玉山金。大型投顧從時序判斷，4月股市反彈，5、6月啟動除權息，金融股谷底已過，可逢低留意除權息。

大型投顧分析，由於多數市場降息，壽險主要挑戰在於新錢投報率和經常性收益下滑，國銀則面臨三難題，包括一、外幣和台幣放款利差縮減，二、財管收入及信用卡消費額下滑，三、帳上債券部位可認列的收益不比去年，因此判斷最好情況下，壽險業今年獲利維持成長，銀行業和證券業則小幅衰減。

也因為金融股前景嚴峻，大型投顧認為，股息吸引力會被市場放大檢視，使穩健高股息長線勝出。綜合今年獲利成長性和現金殖利率條件篩選，中信金、富邦金和京城銀潛力最佳。

壽險業 金融股 富邦金

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