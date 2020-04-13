免驚！國安基金今開會決定 繼續授權護盤

國安基金今（13）日下午召開例行委員會議，因歐美疫情、疫情衝擊經濟等國際變數仍多，國安基金今天例會並未討論退場事宜，換言之，將繼續授權執行秘書視情況進場護盤，適時發揮穩定市場力量。

新冠肺炎疫情引爆全球股災，台股跌跌不休，國安基金在3月19日召開臨時委員會議，決議啟動護盤機制，授權執行秘書執行任務。

這次授權啟動護盤未訂期限，以確保國安基金「來無影、去無蹤」操作策略，成功達成任務。依往例，若未訂定明確授權期限，有可能在下一次國安基金召開例行委員會議，討論是否繼續授權事宜。

有關官員表示，雖然股市已上萬點，但因3月19日決議啟動護盤至今不到一個月，加上疫情還不穩定，因此，今天例會中幕僚單位並沒有準備是否退場這個議題，會中也沒有委員主動發言提及是否退場問題。

因此，國安基金仍將依上次臨時委員會議決議，繼續授權執行秘書視情況進場護盤。