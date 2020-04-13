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解密了！國安基金護盤僅投入7.5億就發揮點火效果

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

國安基金今（13）日下午召開例行委員會議，討論第1季財報，根據最新財報顯示，國安基金從3月20日進場護盤到3月底止，共投入7.5億元護盤，並已有未實現利益4,734萬元，不但成功穩住台股，也有不錯投報酬。

新冠肺炎疫情引爆全球股災，台股跌跌不休，國安基金在上月19日召開臨時委員會議，決議啟動護盤機制，授權執行秘書執行任務，從上月20日起在5,000億元法定額度內隨時進場點火，以維護金融市場秩序。

這次護盤，國安基金及財政部堅守「來無影、去無蹤」策略，在立委逼問下，絲毫不透露國安基金到底買了沒？今天例會討論第1季財報後，也依例對外公布，國安基金究竟投入多少銀彈護盤，也自然解密。

從國安基金啟動至今不到一個月，且投入金額有限情況下，台股就已重返萬點，顯示國安基金已成功發揮點火作用，重建投資人信心，拉抬買氣，也對市場帶來安定力量。

國安基金 護盤 台股

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