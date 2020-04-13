三大法人賣超95.4億元 外資連三賣
台股今（13）日開低後，呈現橫盤整理，終場加權指數下跌58點收10,099點，成交量縮減至1,183億元，外資擴大賣超至75億元，三大法人合計賣超95億元。
美股在宣布無限量量化寬鬆策略下，股市反彈，但也因石油減產協議不如預期，也對股市造成一定的影響，亞洲股市中日股與陸股都呈現下跌走勢。
統計三大法人買賣超情況，外資連三賣，今天賣超75億元、投信則連八買超12億元、自營商連四賣超32億元。
觀察今日盤面表現，蘋概三王台積電（2330）、鴻海均收黑，大立光收平盤，聯電受到第1季的營收較去年同期增加29.7%，漲幅高達3.5%收14.8元，值得注意的是造成今日台股成交量縮減至近一月最低1,183億元的台積電法說會，台積電今天股價下跌1元收278.5元。
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