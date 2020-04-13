台股再失5日線收跌58.39點 三大法人賣超95.45億元
台股今（13）日開低震盪，一度下探至10,080.65點，蘋概三王中僅股王大立光收在平盤，權王台積電、鴻海都收黑，大盤指數雖力圖振作翻上紅盤，但仍不敵賣壓，終場以10,099.22點作收，下跌58.39點，成交量1,183.58億元，失守5日線及10,100點關卡；三大法人賣超95.45億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超75.88億元，投信買超12.52億元，自營商賣超（合計）32.09億元，其中自營商（自行買賣）賣超11.25億元，自營商（避險）賣超20.83億元。
台股今日以10,147.56點開盤，一度拉升至10,179.4點，盤中企圖守在紅盤之上，可惜仍是不敵賣壓，在台積電等權值股走低下，指數震盪翻黑，終場收10,099.22點，跌幅0.57%。
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