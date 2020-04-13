台股再失5日線收跌58.39點 三大法人賣超95.45億元

美股三大指數期貨技術面都是強彈格局，不過，位階上都即將面臨3月9日重挫時長黑造成的反壓區，短線上或許還是有壓。永豐期貨分析師劉佳倫表示，美股具熊市格局急彈急跌的特色，加上未來美股財報季開始後，市場上將衡量Fed救市與實際經濟衰退的程度，股市還能彈多久仍不可不慎。

2020-04-13 14:21