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台股跌破10,100點關卡 終場收跌58.39點

經濟日報 / 記者吳任傑／即時報導
台股13日開低後，呈現橫盤整理，午盤過後走低，終場收盤10,099.22點，跌破10,100點。 聯合報系資料照
台股13日開低後，呈現橫盤整理，午盤過後走低，終場收盤10,099.22點，跌破10,100點。 聯合報系資料照

上周美股在政府刺激經濟政策下，股市往上大漲，創下2009年以來最佳單週表現，但市場仍是以疫情未來走向為主要影響，且在第二季營收可能會下跌的情況，台股今（13）日開低後，呈現橫盤整理，午盤過後走低，終場收盤10,099.22點，跌破10,100點，下跌58.39點，成交量1,183.58億元。

亞洲股市今日早盤為止，日經下跌1.8%，韓股則是下跌1.1%，陸股上證指數則是下跌0.3%，都呈現下跌狀態。

本日盤中，強勢族群有電器類、生技類、光電類，而弱勢族群則有汽車類股、金融類、觀光類，漲跌交錯。

蘋概三王股：台積電（2330）、大立光相較於鴻海是呈現上漲，而聯電受到第一季的營收較去年同期增加29.72%，市場的樂觀情緒影響下，而被看好後市發展，漲幅高達3.5%，另外要注意的是，接下來4月16日台積電的法說會，預期會對市場也會有重大的影響。

法人指出，全球股市在連續強彈之後，多頭的續航力道開始受到考驗，亞洲股市並未跟進歐美股市走高，個別市場走勢震盪轉趨分歧。盤面結構，類股漲多跌少，電子受台積電、大立光等權值影響很大，股市仍受疫情很大的影響。大盤上則可以注意營收好、的族群，並觀察三大法人的買、賣超，不要追高。

【中央社／台北13日電】

台北股市今天開低震盪走低，收盤跌58.39點，為10099.22點，跌幅0.57%，成交金額新台幣1183.58億元。

加權指數開盤為10147.56點，盤中最高10179.4點，最低10080.65點；不含金融股指數8534.16點，跌43.68點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.38%、食品股跌0.72%、塑化股跌0.88%、紡織股漲0.1%、機電股跌0.37%、造紙股跌1.1%、營建股跌0.41%、金融股跌0.98%。

委買張數1072萬1013張，委賣張數666萬5196張，成交張數467萬4301張。

收盤時上漲329家，下跌547家，持平76家。

成交量前5名個股為元大S&P石油、元大S&P原油正2、群創、富邦VIX、街口布蘭特油正2。

漲幅前5名個股為華廣、建碁、閎暉、遠見、達能。

跌幅前5名個股為元大S&P石油、祥碩、茂林-KY、惠特、宏遠。

台股

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