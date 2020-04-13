聽新聞
test
0:00 / 0:00
新籌碼釋出 元大S&P石油暴跌20%衝台股量能第一
元大S&P石油（00642U）籌碼釋出！今（13）日早盤國際油價隨利多上漲，但元大S&P石油因追加籌碼拋出，開盤逆勢大跌10%，隨後買盤拉升雖急速收斂跌幅，然11點後又有籌碼釋放，導致ETF暴跌20%，成交量也因此衝上38萬張，排行台股第一。
元大S&P石油今天走勢驚人，早盤大跌10%，一度讓投資人以為籌碼釋出差不多這樣，未料11點後又有造市商丟籌碼，導致跌幅擴大到20%。ETF處置每五分鐘撮合一次的量能也連續數盤達3萬多張，迅速推升總量衝破38萬張。
折溢價來看，元大S&P石油溢價也有戲劇化演變，原上周五溢價五成，今天開盤暴跌，溢價降到20%多，而在11點大單丟出，溢價又驟降到8%。隨11點30分後股價反彈，市價相對淨值的溢價約15%。
未受新籌碼影響的元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2則開高走低，前者早盤一度漲9%，目前收斂到1%，街口布蘭特油正2也從11%下滑到8%，量能分別有11萬、7.7萬張，溢價則各達158%、91%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言