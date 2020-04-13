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新籌碼釋出 元大S&P石油暴跌20%衝台股量能第一

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
元大S&P石油受籌碼釋出影響，出現明顯跌勢。圖／擷自券商軟體
元大S&P石油受籌碼釋出影響，出現明顯跌勢。圖／擷自券商軟體

元大S&P石油（00642U）籌碼釋出！今（13）日早盤國際油價隨利多上漲，但元大S&P石油因追加籌碼拋出，開盤逆勢大跌10%，隨後買盤拉升雖急速收斂跌幅，然11點後又有籌碼釋放，導致ETF暴跌20%，成交量也因此衝上38萬張，排行台股第一。

元大S&P石油今天走勢驚人，早盤大跌10%，一度讓投資人以為籌碼釋出差不多這樣，未料11點後又有造市商丟籌碼，導致跌幅擴大到20%。ETF處置每五分鐘撮合一次的量能也連續數盤達3萬多張，迅速推升總量衝破38萬張。

折溢價來看，元大S&P石油溢價也有戲劇化演變，原上周五溢價五成，今天開盤暴跌，溢價降到20%多，而在11點大單丟出，溢價又驟降到8%。隨11點30分後股價反彈，市價相對淨值的溢價約15%。

未受新籌碼影響的元大S&P原油正2、街口布蘭特油正2則開高走低，前者早盤一度漲9%，目前收斂到1%，街口布蘭特油正2也從11%下滑到8%，量能分別有11萬、7.7萬張，溢價則各達158%、91%。

元大 石油

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