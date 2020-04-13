投信、官股上周買超 買盤同時關注這兩大族群

台股上周上漲493.98點，漲幅5.11%，投信及官股為主要買盤，推升大盤指數反彈站上萬點，統計發現，上周投信及官股同時關注兩大族群，面板雙虎及金融股同步獲得買超，友達(2409)居投信買超之冠，近5日合計買超23,048張，官股買超最多的則是彰銀，買超8,335張，其次依序是友達、群創。

台股上周收紅，周K連三紅，主要買超力道是投信，統計投信從3月31日起連續7個交易日買超，合計買超89億元，為積極布局的法人，另外，官股券商上周連4買，合計買超67億元；外資上周合計賣超14億元，賣超力道已減緩。

以買超標的來看，投信上周買超前十大依序是友達、裕隆、中信金、長榮、欣興、泰鼎-KY、華通、瀚宇博、群創、永豐金等，包括面板雙虎、金融股、傳產及印刷電路板股等。

官股上周買超前十大則依序是彰銀、友達、群創、兆豐金、遠東新、寶成、華航、鴻海、中信金、玉山金；如果對照外資買超個股來看則有不同，外資上周買超前十大個股依序是台積電、新光金、金像電、仁寶、開發金、大同、智邦、英業達、國泰金、台企銀，權值股重回外資買超行列。

台股今日開低震盪，指數以10,147.56點小跌開出，一度下滑至10,080.65點，盤中一度翻紅拉升至10,179.4點，盤中力圖守住紅盤，指數在平盤上下整理，今日將召開國安基金例行委員會議，市場關注是否會討論退場，不過，法人認為，目前變數仍多，新冠肺炎疫情仍在延燒下，國安基金將持續護盤。

台新2000高科技基金經理人沈建宏認為，台股具高股息殖利率優勢，加上全球央行寬鬆政策，有助低檔支撐買盤，預期台股加權指數4月仍是反覆築底格局，但建議投資人可逢低分批布局；他表示，科技股仍將是台股反彈領頭羊。

沈建宏看好四大族群，包括在中國復工需求、市場需求率先回復、宅經濟等趨勢帶動下，推升伺服器需求與NB急單；華為持續拉高庫存，相關供應鏈將受惠；歐美疫情高峰過後，Apple新產品受惠股看好，包括5G iPhone、 miniLED；即使第2季台積電展望可能低於預期，半導體供應鏈仍是投資主軸。