國安基金靠10億元殺進殺出股市？ 蘇建榮：不只這規模

外傳國安基金靠10幾億元殺進殺出護盤台股，財政部長蘇建榮今天表示，「空穴來風」，按照他個人經驗，國安基金要進場不會是只有十幾億元規模。

國安基金今天召開第一季例行委員會議，會中將公布3月19日啟動機制以後，進場救市的規模及績效，外傳國安基金3月20日啟動的救市行動，適逢全球股市反彈 ，近一個月來加碼僅10餘億元，預料仍將繼續留守股市以備不時之需。

立委林德福在立法院財委會質詢表示，按照媒體報導，國安基金只進場10多億元 ，持續14天一天買進1億元，這樣可能護盤嗎？

蘇建榮表示，「我要鄭重陳清，這件事情我不知道記者從哪裡拿來資料，這是空穴來風」；林德福說，蘇建榮是國安基金委員，應該會知道，蘇建榮則表示，目前國安基金都是由執行秘書負責，委員只有例會時才知道，即使要退場，三個的進場狀況也會報給大院，這是不實報導。

林德福表示，「你要澄清，國安基金每天以這些錢殺進殺出就可以護盤」?蘇建榮說，國安基金目的是穩定金融市場不是要賺錢，也沒有殺進殺出這件事情，「依我過去經驗，國安基金要進場不是只有10幾億元規模，都不只是這樣的情況，這新聞不知道從哪裡來的，下次再了解，有必要我們會做澄清」。