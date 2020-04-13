跨國攜手日、韓電信商 中光電搶攻商用無人機市場

中光電（5371）旗下子公司中光電智能機器人，今（13）日宣布，與日本大型信公司KDDI、南韓樂金集團旗下電信營運商LG Uplus共同簽署三方合作備忘錄，將於商用無人機服務領域展開策略合作，結合人工智慧、無人機與LTE／5G通訊及三方優勢與資源，共同發展全自主無人機應用服務方案，力攻商用智能無人機市場。

KDDI與LG Uplus分別為日本與韓國前三大電信服務商，掌握最先進5G相關技術與豐沛資源。中光電指出，此次將透過三方結盟合作，分別針對日本與韓國商用無人機市場共同開發全自主無人機服務方案，滿足各行業對於無人機服務的需求，如：電力巡檢、智慧城市、地理探勘、安全監控、物流交通、先進農業、災害管理等應用服務。

中光電智能機器人憑藉中光電在人工智慧、感知融合及電腦影像分析的研發實力與豐富經驗，於2018年開發首款全自主智能安防無人機，有別於傳統無人機須專業飛手全程操作，中光電新型態無人機藉由自主開發的飛行管理系統（FMS）與先進人工智慧技術，即可達成自主起降充電、自主巡航、實時辨識及主動避障等功能，並成功開拓美國、日本等國際市場，且在國內智慧工廠及科技園區等場域首先建立無人機智能巡檢管理新典範。

隨著國內外市場對無人機服務需求快速增溫，中光電智能機器人積極參與各項場域驗證，並結合最終客戶對於各類不同場域辨識與檢測需求，利用人工智慧與感知融合智能模組，賦予智能無人機全新生命。

中光電智能機器人總經理忻維忠表示，很榮幸可以同時與KDDI、LG Uplus兩家全球電信服務領導廠商簽署合作備忘錄，這項三方合作案將可提供終端用戶更高效、更安全的解決方案，大幅提升商用無人機服務方案的價值，成為全球電信服務業結合全自主智能無人機提供跨界服務的先例與典範，同時，也期望藉此快速擴展中光電新型態智能無人機的應用領域與全球市場。

LG Uplus表示，希望LG Uplus透過CIRC結合LTE／5G智能無人機與自動充電基站的整體方案，能夠提供更好的無人機服務，同時藉由CIRC新一代高效輕型全自主無人機，LG Uplus將進一步增強其智能無人機平台的競爭優勢。

KDDI也說，此次KDDI、LG Uplus與CIRC已建立合作聯盟，旨在擴大日本與韓國市場。今後的合作不只限於通訊模組與相關通訊介面的共通化，更將持續擴增KDDI智能無人機平台的全球產品線，對無人機社會的實現，持續創造新的體驗價值。