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中職／恢復賽季全球第一 美媒戰報寫5看點

台股擁三多 法人：拉回找買點、首選四大族群

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股近兩周在美股反彈帶動下，大漲約1,500點，展望後市，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美歐新增病例高峰預估將落在這兩周，市場情緒最恐慌狀況已過，加上全球央行及政府寬鬆政策不變，及台股近4%高股息殖利率優勢，有利低檔支撐買盤，預期台股指數反彈千點後，即使技術性拉回測10年線，仍應逢低找買點，科技股仍將是台股反彈的領頭羊，看好四大族群。

沈建宏說，近兩周國際股市、油市、美債、新增確診病患數、美國初次申請失業救濟金人數出現極度恐慌，但在全球政府及央行積極救市下，美股引領全球股市大幅反彈，帶動台股波段大漲了約1,500點。

沈建宏指出，台股走勢一向深受美股牽動，因此美股何時落底止穩，也將影響台股反彈行情。根據過去統計，美國S&P500指數於1987~2019年自進入熊市後，股市觸底時間平均約47天，脫離熊市時間平均需82天，本次S&P500指數在3/9開始進入熊市，預計４月中落底，從此推論，預期台股加權指數進入4月仍是反覆築底格局，但也是投資人可以逢低分批布局的良好時點。

沈建宏表示，從Fed歷次降息分析美股表現，也可看出在資金行情效應發酵下，美股隨後呈現上漲格局。以2001年初網路科技泡沫Fed降息為例，S&P500指數在5日、10日、20日、60日後皆大漲二位數。以1998~2008六次重大經濟事件，Fed啟動降息循環來看，S&P500指數在5日、10日、20日、60日後，平均漲幅分別達1.76%、0.99%、2.01%及8.12%。預期台股後也將受惠美股資金行情的帶動走強。

沈建宏認為，在類股操作上，科技股仍將是台股反彈的領頭羊，看好四大族群：一、在中國復工需求、市場需求率先回復、宅經濟等趨勢帶動下，推升伺服器需求與NB急單；二、華為為避免美國報復，持續拉高庫存，相關供應鏈受惠；三、歐美疫情高峰過去後，Apple新產品受惠股看好，包括5G iPhone、 miniLED；四、即使第二季台積電展望可能低於預期，但半導體供應鏈仍是投資主軸。

台股指數 美股 沈建宏

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