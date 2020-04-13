盤面無強勢主流 台股開跌10.05點

台股今日開盤指數10,147.56點，下跌10.05點。

上周五（10日）因逢耶穌受難日，休市一天。美股上周表現亮眼，標普 500 大漲 12.1%，創1974年以來最大單周漲幅，道瓊漲幅也超過 12%。那斯達克勁揚 10.6%，締造 2009 年來最大週漲幅。

日盛投顧表示，台股指數從3月24日站上5日線，就沿著5日線上漲，未跌破5日線前反彈格局不變，在未出現反轉訊號前，偏多操作為宜，短線可留意宅經濟概念、金融、散熱模組、生技、風電、被動元件股等。

群益投顧說，台股指數重回萬點後轉趨震盪，上檔面臨前波下跌最大套牢壓力，技術面雖仍有利短多震盪，惟須見重新擴量拉升才利進一步上攻表現，反之將暫以整理為主。

日盛投顧表示，櫃買指數與加權指數同樣沿5日線上漲，技術面的支撐約123.5點附近，壓力為128.14點附近，未跌破5日線前漲勢不變。