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不怕肺炎亂！年年「穩」配息ETF幫你穩住現金流

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
註：＊為半年配債券ETF，其餘季配息；＊＊4月起改月配息，表格採季配息；＊＊＊上下半年分開計算。ETF規模大於50億元且配息四次以上。資料來源：CMoney
註：＊為半年配債券ETF，其餘季配息；＊＊4月起改月配息，表格採季配息；＊＊＊上下半年分開計算。ETF規模大於50億元且配息四次以上。資料來源：CMoney

上市櫃公司將啟動除權息，希望配息穩定，除了找「穩」息好股，也能考慮台股掛牌ETF。統計多數ETF各次配息的差異不大，特別是債券ETF配息穩度高，還有多配息優勢，有助強化現金流。

新冠肺炎衝擊，台股公司明年配息看減，成為今年除權息挑股的一大挑戰，專家指出，其實除了買股，ETF也是好選擇，既能創造穩配息、多配息，還能降低投資成本及波動程度。

以台股兩大類ETF觀察，股票型最受歡迎是台股產品，在前波大盤攻12,000點，大多數ETF還有4%〜6%配息率；債券ETF經歷去年中和今年初的大漲，除漲勢特別凶的美債，其他配息也變化不大。若再以標準差小、至少配息四次且規模大於50億元挑選，元大高股息、中信高評級公司債等，可關注。

以台股ETF來看，不論是年配息或半年配，ETF各次單位配息金額差異多在1元（即每張1,000元）以內，如固定第4季除息的元大高股息，過去十次配息平均配發1.385元，常態分布的標準差0.472元，代表約95%的機率配息落在1.385元±0.944元（兩個標準差），可掌握度高。

元大台灣50改為半年配後，下半年穩定度特別突出，過去四年平均配2.95元，標準差只有0.075元，而上半年標準差雖有0.49元，但對比整體也不算高；同樣追蹤臺灣50的富邦台50則有0.39元〜0.44元的標準差。不過富邦投信另一檔-富邦公司治理，上下半年標準差僅0.12元、0.29元。

債券ETF標準差普遍比股票型小，多數在0.1元內，也就是各次差異小於百元，若是季配息ETF，換算一年配息差異小於500元。以規模最大的公司債來看，中信高評級公司債、國泰A級公司債標準差最低、僅0.025元，富邦A級公司債為0.039元，這些數值都包含首次配息會有配息率衝高情形。

高收債、新興債波動相對高，不過像FH彭博高收益債、國泰5Y+新興債等，標準差也不大，裏頭高收債ETF多能穩定達4%〜8%配息率且不配本金。至於漲幅最大的美國公債，配息率雖降低，但差異亦有限；另外值得關注還有大陸債、特別股的ETF。

配息 ETF

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