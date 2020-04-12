台股高檔震盪 基本面與技術面等「雙面 」題材看俏

台股周線連三紅，指數力守10,100點關卡；現階段因國際股市多空震盪，加上大盤短線漲多之後，市場觀望氣氛相對濃厚，具備基本面與技術面等「雙面」題材的業績股，將是盤面震盪整理格局中的抗跌領漲指標。

受美國股市回穩反彈，帶動台股上周指數越墊越高，上周五收紅38點，收10,157點，周線上漲4.73%，成交量1,212億元。

富蘭克林華美投信認為，受確診疫情趨緩與新藥物擴產好消息帶動，台股投資信心回籠，走勢持續反彈向上，針對疫情發展下的宅經濟帶動相關產業，建議分批逢低持續布局。

台股跟隨美國股市在3月修正後，大盤走勢漸漸回穩。目前可以觀察三個面向，1.確診人數是否穩定，逐漸開始下降，2.新藥研發成功，恢復經濟商業活動，3.歐美財政支出與寬鬆貨幣政策何時開始生效，發揮對經濟支撐力道；將持續主導後續市場方向與變化。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，短線投資氣氛偏向樂觀，但也不排除因國際新冠疫情變化影響經濟數據發布後，股市可能又見一波修正。

不過，若就目前資金面而言，市場賣壓去除、加上國際油價回穩，對股市表現出現有利支撐，展望未來，則應再觀察6月新冠疫情若漸見消失，則下半年股市回歸基本面機會較大。

台新投顧副總黃文清表示，近來國際股市震盪劇烈，台股短線也同步震盪整理，擁有股價站穩月線、季線與周線之上、且具業績題材支撐的個股，將兼具技術面、基本面的「雙重優勢」，股價續航力將可期待。

根據統計，若以技術指標與基本面來篩選，挑選股價在月線、季線及周線之上，是個股走勢相對於大盤表現強勢者，且從中挑選擬配發現金股息大於1元、現金股息殖利率逾5%，更是具備獲利支撐走勢的公司，共計有13檔。

電子股方面，主要集中在半導體、電子零組件、電腦週邊等族群，傳產股則是分布在文創、營建、電機等次產業。

若進一步觀察現金股息分配狀況，致新7.5元、義隆6.5元、順達5元；另外，智冠、聯陽、聚碩、總太、程泰等，現金股息也都超過3元。

在大盤高檔震盪同時，這些具技術面及基本面支撐的族群，股價表現則相對強勢，近五個交易日以來，致新、程泰、偉詮電、達麗等漲幅超過一成；其他股價穩步走高的個股，還包括聯陽、晶技、智冠、至上等。