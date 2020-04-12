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分析師：台股下跌有限度、上漲有空間 樂觀看周三結算

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
台指期短線上的反彈已經來到50%的高度，對照美國三大指數的反彈比例也相去不遠。 聯合報系資料照片
台指期短線上的反彈已經來到50%的高度，對照美國三大指數的反彈比例也相去不遠。 聯合報系資料照片

近期全球在疫情籠罩的陰影之下，台指期短線上的反彈已經來到50%的高度，對照美國三大指數的反彈比例也相去不遠。期貨分析師表示，目前市場的看法呈現，下跌有限度、上漲有空間，震盪偏多的走勢，有利於本周三的月結算行情。

期貨分析師表示，疫情使美國初領失業救濟金的人數居高不下，造成Fed不得不以更高級數的寬鬆手段來穩定嚴峻的金融環境，從今年降息高達6碼至上周公布將投入購買垃圾等級的債券，以緩和市場違約的情緒及增加投資人的信心，由此可看出FED拯救市場的決心，那麼美股反彈50%的關卡，將不會是高檔的目標，而台指期萬點的心理關卡，也將有所支撐。

從籌碼的變化來看，分析師認為，外資在期貨的未平倉量依然保持高達多頭水位的量能，特別是在突破萬點的心理關卡上，雖然出現較大口數的減碼，卻在萬點之上維持接近五萬口的軋空力道，有利反彈行情延續。

再留意期貨大額交易人未沖銷部位，前五大交易人出現了比較保守的布局，但綜合至前十大交易人的操作上，卻看到多單大於空單的建立，加上本周三將是台指期每月結算日，可解讀為法人對於結算行情的看法相對樂觀。

透過選擇權的未平倉量來看，分析師表示，目前買權最大未平倉量由履約價10,000點向上撤退到10,200之上，最大未平倉量落在10,500的18,000口，表示空方加大預留400點的上漲空間，而賣權最大未平倉量，則是從履約價9,000點，一舉向上提升至10,000點，未平倉口數高達14,000口，多單的支撐力道力壓空單，多方只留不到200點的修正空間。

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