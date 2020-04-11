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中共新款兩棲攻擊艦 驚傳在造船廠失火

第2季營收表現 決戰三關鍵

經濟日報 / 記者吳任傑／台北即時報導

新冠肺炎在全球延燒之際，上市櫃公司第1季營運備受衝擊，展望第2季，因疫情在歐美持續蔓延，使得供應鏈充滿不確定性，能否在5月獲得有效控制，以及歐美等主要經濟體的財政與貨幣刺激政策能否持續發酵、石油價格是否因停產而反彈，將是影響未來整體營收成長或衰退的重大關鍵。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，新冠肺炎衝擊全球，第1季也造成中國大陸、歐美等多個國家、主要城市陸續鎖國、封城停工下，2月營收已寫下近年單月新低，但台股3月在轉單等效應中，整體上市櫃業績已出現逐漸回溫跡象，而在這一季，由於疫情向歐美等地區擴散，造成終端需求下滑，即使市場具有產能，也無法順利去化，因此，接下來包括疫情變化、能否逐漸獲得有效控制，加上OPEC+石油減產協議的落實程度，能否帶動油價回升等，將是第2季營收表現的觀察焦點。

台新投顧副總理黃文清表示，雖新冠肺炎在全球供應鏈、消費造成一定程度的影響，但台股上市櫃公司在轉單效應中，3月營收出現走出谷底跡象，然而隨著疫情在歐美的擴散，市場進一步受到波及，造成終端需求的減少，如果疫情有望在4月進入高峰，5~6月趨緩下來的話，第二季業績有機會將大幅優於第1季。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，新冠狀肺炎發生，造成全球經濟有一定幅度重大波動，伴隨著4月歐美疫情延燒，尚需觀察疫情後續變化，不過，在歐美主要央行陸續降息、推動無上限量化寬鬆來刺激景氣回溫中，加上被動元件、記憶體、PCB、PA、網通、散熱、伺服器、IC設計、IC封測等族群已率先突破疫情干擾，業績出現明顯成長力道，是接下來值得持續關注的聚焦點。

疫情 肺炎 營收

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