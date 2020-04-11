永豐銀3月賺6.8億元難抗疫情 永豐金Q1獲利年減36.6％

永豐金（2890）3月自結單月稅後純益0.02億元，月減99.8％，累計第1季稅後純益23.81億元，年衰退36.6％，累積每股稅後純益（EPS）0.21元。

永豐金控3月表現原本應該優異，核心子公司永豐銀單月稅後純益繳出6.83億元成績，較2月6.53億元成長4.6％。

永豐金控財務長許如玫表示，永豐銀3月的利息淨收益較2月成長、手續費小幅衰退，如果從第1季看，永豐銀第1季利息淨收益以及手續費都較去年同年期呈現雙位數成長。

許如玫指出，永豐金控3月獲利減少，主要受到受新冠肺炎疫情影響，資本市場波動加劇，台股及全球股市下跌，子公司證券及創投，稅後分別虧損2.05億元、4.18億元。

永豐金證券3月稅後淨損2.05億元，累計1~3月稅後盈餘1.02億元。

永豐金控表示，永豐金證券衰退主要來自證券自營債券、股票部位出現虧損，因應股市震盪，減持了部分投資部位，但比重不高，手中仍會看股市未來狀況伺機而動。

永豐創投持有的股票也因股市波動，出現公允評價損失，例如手中持有的未上市公司因應IFRS9上路後，每個月必須做評價，未上市公司比須尋找同類型類股評價，但永豐創投手中握有的股票都是三年、五年，屬於長期投資。