開發金股息倍增、殖利率破7% 稱冠金控股

開發金控（2883）董事會決議去年盈餘分派每股現金股息0.6元，以開發金10日收盤價8.13元計算，現金股息殖利率高達7.38%，稱冠金控股。

開發金去年稅後純益達127.96億元，每股稅後純益（EPS）0.88元，全年獲利較前年大幅成長63%，創近13年新高，股息配發也隨之水漲船高，以董事會擬議發放每股0.6元現金股息來看，比起上年度增加資本公積配發後每股現金股息0.3元，足足增加了1倍，換算配發率達68%，而3月以來開發金隨全球股崩、台股重挫而股價下探，也使得其現金股息殖利率往上升，以10日收盤價換算現金股息殖利率高達7.38%。

開發金表示，如果以60日均價來看，開發金的股息殖利率就降為6.78%，但相較已宣布發放現金股息的金控同業，開發金的現金股息殖利率仍較高。