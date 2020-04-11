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開發金股息倍增、殖利率破7% 稱冠金控股

經濟日報 / 記者夏淑賢／即時報導

開發金控（2883）董事會決議去年盈餘分派每股現金股息0.6元，以開發金10日收盤價8.13元計算，現金股息殖利率高達7.38%，稱冠金控股。

開發金去年稅後純益達127.96億元，每股稅後純益（EPS）0.88元，全年獲利較前年大幅成長63%，創近13年新高，股息配發也隨之水漲船高，以董事會擬議發放每股0.6元現金股息來看，比起上年度增加資本公積配發後每股現金股息0.3元，足足增加了1倍，換算配發率達68%，而3月以來開發金隨全球股崩、台股重挫而股價下探，也使得其現金股息殖利率往上升，以10日收盤價換算現金股息殖利率高達7.38%。

開發金表示，如果以60日均價來看，開發金的股息殖利率就降為6.78%，但相較已宣布發放現金股息的金控同業，開發金的現金股息殖利率仍較高。

股息 開發金控 殖利率

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低基期傳產股 資金轉進

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IC代工威猛 消費電子疲弱

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上市櫃3月營收 大增28％

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面面俱到股 人氣旺

面面俱到！上市櫃公司公布3月營收，法人看好在新冠肺炎疫情下，營運面逆勢繳出佳績者，可望率領多軍吹起反攻號角，篩選3月營收年增率、月增率皆為正；技術面上，股價站穩所有短期均線；以及籌碼面具有法人買盤保護個股，包含智邦（2345）、義隆以及南電等十檔，有望成為台股持續反彈的人氣指標。

營收雙成長族群 法人卡位

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上市櫃公司3月營收發布後，第1季季報公布在即，法人篩選3月營收及首季獲利有望同步成長、股價率先反攻年線的旺宏、大毅等14檔業績衝鋒股，將扮演突圍大盤亂流的掌舵手。

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