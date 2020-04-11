快訊

地牛翻身！凌晨0:44南部海域規模6.4地震 南部超有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投信連七買 加碼89億

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（10）日由傳產、金融股接棒演出，力撐指數在萬點不墜，周線上漲493點或5.1%。法人指出，面臨高檔密集壓力區，近期行情震盪難免，預期9,920點支撐失守前，朝季線10,983點反彈態勢不變。

歐美地區新冠肺炎確診病例數趨緩，加上美聯準會（Fed）推出新一輪2.3兆美元救市措施，沖淡失業人數大增利空，激勵美股四大指數除費半指數外同步收高，昨日主要亞股普遍上揚，僅陸股下跌收市。

大立光法說對第2季展望示警，台積電、鴻海，以及本波強勁反彈的主流電子股昨日普遍壓抑走軟。所幸台塑四寶、大型金控出面撐盤，台股驚驚漲態勢不變，終場上漲38點收10,157點，成交量則縮至1,223億元的本周最低。

周線來看，加權指數上漲493點或5.1%，以中小型股為主的櫃買指數表現更強，本周續彈7.76點或6.5%，兩市的周線均連三紅。

法人進出方面，外資昨日小賣超3,424萬元，在台指期淨多單增加2,108口，連二增至45,637口；雖然外資現貨連八周賣超，但本周已明顯收斂至14億元，賣壓減輕不少。

本波做多最積極的投信昨日買超3億元，已經連七日加碼，累計買超金額達89億元；八大公股行庫也逢低承接13億元，以金額來看，主要加碼台積電、大立光、可成、日月光等大型蘋概股，本周連四買，累計買超67億元。

台新投顧副總經理黃文清認為，台股短線投資氣氛偏向樂觀，雖然10,171點至10,359點以上為密集壓力區，盤勢震盪難免，仍有望向季線靠攏，下周留意歐美新冠肺炎疫情發展、治療藥物研發進度、美國零售銷售數據、中國工業生產數據、油價走勢，以及台積電法說等多空訊息。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電第1季營收3105.97億元、年增42% 優於預期

經濟解析／台積電法說將登場 法人提六問

三大法人賣超台股5.86億元

台積電3月營收創新高 第1季優於預期

相關新聞

14檔業績四升 法人搶

上市櫃公司3月營收發布後，第1季季報公布在即，法人篩選3月營收及首季獲利有望同步成長、股價率先反攻年線的旺宏、大毅等14檔業績衝鋒股，將扮演突圍大盤亂流的掌舵手。

上市櫃3月營收 大增28％

上市櫃公司3月營收昨（10）日出爐，拜「護國神積」台積電營收年增、季增「雙增」護航，帶動上市櫃公司3月總營收衝上2.68兆元，月增28.7%、年減4.3%；第1季總營收達7.41兆元，年減僅6.8%，3月營收、首季營收均為史上同期第三高，卻也是近三年來最低。

投信連七買 加碼89億

台股昨（10）日由傳產、金融股接棒演出，力撐指數在萬點不墜，周線上漲493點或5.1%。法人指出，面臨高檔密集壓力區，近期行情震盪難免，預期9,920點支撐失守前，朝季線10,983點反彈態勢不變。

股海常勝軍／無基之彈後 更要有基選股

兩周前的標題：「下波反彈，清明到復活節是關鍵」，清明節前，美國單日新增確診人數連續二天都高到3.3萬人，接下來數字略降，歐洲也降溫，雖然累積人數死亡人數持續上升，但金融市場是看「拐點」，因此，清明變盤了，全球股市大漲，道瓊由底部大漲三成，台股漲到3月13日的跳空缺口壓力區，由底部8,523點彈升二成，最高漲到10,246點。

IC代工威猛 消費電子疲弱

台股3月營收出爐，成為市場關注焦點。根據統計，IC代工、DRAM製造、IC設計等為首季營收年增前段班，消費電子、LCD、證券、觀光等則衰退最多。

吉祥全今起恢復融資券 聚亨等9檔暫停

台灣證交所及櫃買中心公告，吉祥全（2491）等七檔股票將恢復融資券交易資格，聚亨（2022）等九檔股票暫停融資券交易，新的調整自今（10）日開始實施。

大南港案預計5月7日開標 國揚、和桐、工信飆量大漲

「大南港」案股東達成共識，決議公開標售土地，預計5月7日開標。國揚（2505）、工信（5521）昨日同步公告，今日股價走揚，國揚及和桐（1714）開盤後拉高攻上漲停，但盤中漲停打開而震盪，工信也上漲逾7%，三檔股票均呈現爆出巨量。

傳大立光毛利剩五成 外資：是不懂財報嗎？

大立光（3008）第2季「不妙」，十大外資出具最新報告，多達六家將目標價下修，包括一度喊出市場最高、達6,000元目標價...

金融股領軍 台股上漲38點收10,157

台股今（10）日收周線，周K已連三紅，終場大盤指數收在10,157.61點，上漲38.18點、漲幅0.38%，成交量1,...

塑化股機會來了嗎？ PVC PE將成族群領頭羊

隨著產油國減產有望，油價反彈可期，塑化股將有利空出盡之契機，研判在Q1財報利空後，可密切留意領先回檔之塑化股，其中又以利差有擴大跡象之PVC、PE等，有望成為族群領頭羊。

大立光第2季展望保守 5家外資調降目標價

光學鏡頭廠大立光對第2季展望保守，預期稼動率將低於第1季，日系、亞系等5家外資將目標價調降到4000元至5000元之間；...

跟著國安基金做股票 25檔質優股有望乘風破浪

政府在3月19日宣布國安基金進場執行市場安定任務，讓台股指數得以止跌反彈，在疫情未退下，跟隨國安基金腳步買股票，或許會是一個不錯的選擇，但哪些股票有機會雀屏中選呢？

熱門新聞

兆豐金3月虧損15.65億元 金融海嘯以來首見

台塑四寶Q1大虧139.93億元 近五年新低

台積電3月營收1,135.2億元 月增21.5％、年增42.4％

傳大立光毛利剩五成 外資：是不懂財報嗎？

大立光Q2展望示警 台積電營收出爐前失守5日線

金融股領軍 台股上漲38點收10,157

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。