投信連七買 加碼89億

台股昨（10）日由傳產、金融股接棒演出，力撐指數在萬點不墜，周線上漲493點或5.1%。法人指出，面臨高檔密集壓力區，近期行情震盪難免，預期9,920點支撐失守前，朝季線10,983點反彈態勢不變。

歐美地區新冠肺炎確診病例數趨緩，加上美聯準會（Fed）推出新一輪2.3兆美元救市措施，沖淡失業人數大增利空，激勵美股四大指數除費半指數外同步收高，昨日主要亞股普遍上揚，僅陸股下跌收市。

大立光法說對第2季展望示警，台積電、鴻海，以及本波強勁反彈的主流電子股昨日普遍壓抑走軟。所幸台塑四寶、大型金控出面撐盤，台股驚驚漲態勢不變，終場上漲38點收10,157點，成交量則縮至1,223億元的本周最低。

周線來看，加權指數上漲493點或5.1%，以中小型股為主的櫃買指數表現更強，本周續彈7.76點或6.5%，兩市的周線均連三紅。

法人進出方面，外資昨日小賣超3,424萬元，在台指期淨多單增加2,108口，連二增至45,637口；雖然外資現貨連八周賣超，但本周已明顯收斂至14億元，賣壓減輕不少。

本波做多最積極的投信昨日買超3億元，已經連七日加碼，累計買超金額達89億元；八大公股行庫也逢低承接13億元，以金額來看，主要加碼台積電、大立光、可成、日月光等大型蘋概股，本周連四買，累計買超67億元。

台新投顧副總經理黃文清認為，台股短線投資氣氛偏向樂觀，雖然10,171點至10,359點以上為密集壓力區，盤勢震盪難免，仍有望向季線靠攏，下周留意歐美新冠肺炎疫情發展、治療藥物研發進度、美國零售銷售數據、中國工業生產數據、油價走勢，以及台積電法說等多空訊息。