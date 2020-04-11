IC代工威猛 消費電子疲弱

台股3月營收出爐，成為市場關注焦點。根據統計，IC代工、DRAM製造、IC設計等為首季營收年增前段班，消費電子、LCD、證券、觀光等則衰退最多。

法人指出，疫情影響各產業表現，後市需留意疫情控制，以及各產業指標廠法說訊息。

首季營收年增族群多屬電子上游供應鏈，前三高為IC代工、DRAM製造、IC設計，年增幅度介於40%~19%，其餘首季營收年增逾10%的產業則有遊戲、IC通路、IC封測及光學鏡片。

兆豐國際投顧董事長李秀利、國泰證期協理簡伯儀指出，半導體、記憶體相關IC上游供應鏈陸續復工，並有轉單及先行拉貨備料的需求帶動，相關產製品出口優於預期，拉升首季營收年增表現。

須留意的是，因疫情帶來的負面影響尚未完全消散，需求端仍飽受威脅，儘管公司營運首季表現佳，但4月走疲的機率仍高。手機產業指標廠大立光開出第一槍，釋出保守展望，預示產業需求面臨壓力，須聚焦台積電法說會內容，確認整體半導體產業前景。

遊戲產業受惠宅經濟發酵，表現尤佳，主要個股首季營收年增率皆繳出雙位數的表現，未來在相關需求延續下，營運可望持穩。

首季營收年減族群部分，多為疫情影響的受害者，衰退幅度約在24%~54%，電子產業以消費電子、LCD、數位相機等電子下游產業為主，非電產業則是金融的保險、證券、觀光。