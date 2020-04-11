上市櫃3月營收 大增28％

上市櫃公司3月營收昨（10）日出爐，拜「護國神積」台積電營收年增、季增「雙增」護航，帶動上市櫃公司3月總營收衝上2.68兆元，月增28.7%、年減4.3%；第1季總營收達7.41兆元，年減僅6.8%，3月營收、首季營收均為史上同期第三高，卻也是近三年來最低。

法人表示，上市櫃公司4、5月營收恐不如3月，但下半年可期，全年有望呈現前低後高。

新冠肺炎疫情衝擊上市櫃公司2月營運，但中國大陸地區工廠陸續復工，加上部分廠商未補到庫存而持續追單，以及營業天數較2月多，3月營收普遍較2月呈現成長。整體營收創新高公司增至52家，甚至高於1月24家、2月9家的總和。

3月營收表現前五名依序是鴻海、台積電、和碩、仁寶、廣達，前三家營收均為「千億」俱樂部會員，但以成長力道，對整體上市櫃公司總營收成長貢獻最鉅者，仍是晶圓代工龍頭台積電，月增21.5%，年增更達42.4%，今年首季營收也拉出42.02%的高標成長力道，同為晶圓代工的聯電也展現成長力道，另外日月光投控、大聯大、文曄也繳出單月、單季雙雙年增的成績。

出現明顯衰退者以傳統產業居多，「台塑四寶」台塑、南亞、台化、台塑化，及中鋼、台泥等傳統龍頭企業最受矚目，多數衰退幅度達二位數之多。台塑化「三減」：3月營收月減26.1%、年減38.4%，首季營收亦較去年同期衰退18.6%。

台新投顧副總經理黃文清分析，相關傳產企業主要是受景氣衰退、國際油價走跌衝擊，後續表現依然得看景氣臉色。

展望後市，黃文清表示，歐美疫情大幅攀升，終端需求恐受影響，不利4月營收，例如大立光已預測4、5月會較差。業績何時回升仍以疫情影響為依歸，若疫情可於上半年見到高峰，則下半年iPhone等大廠旗艦機有望如期推出，對下半年營收有利，今年營收仍有望呈現前低後高格局。