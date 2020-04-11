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股海常勝軍／無基之彈後 更要有基選股

經濟日報 / 朱成志

兩周前的標題：「下波反彈，清明到復活節是關鍵」，清明節前，美國單日新增確診人數連續二天都高到3.3萬人，接下來數字略降，歐洲也降溫，雖然累積人數死亡人數持續上升，但金融市場是看「拐點」，因此，清明變盤了，全球股市大漲，道瓊由底部大漲三成，台股漲到3月13日的跳空缺口壓力區，由底部8,523點彈升二成，最高漲到10,246點。

台股缺口不會立刻突破，需要整理才能醞釀下一波攻勢。基本上這次和2008年不同，全球股市幾乎同一時間見底，台股在3月19日、美股在3月18日到23日，全球政府大撒錢刺激紓困，貨幣政策及財政政策都出爐，VIX恐慌指數由3月18日最高的85，降到最近42附近，行情展開強力反彈。如上次提出的「無基之彈」，由3月熊市轉為4月牛市，變化太快就不夠穩定，4月10日美國確診人數又升到3.3萬人了。

美國初領失業救濟金已飆到過去三周的1,680萬人，大量失業造成社會動盪不安，失業率由之前3.5%，短期可能飆上30%，川普近來刻意怪罪WHO偏以中國大陸為中心，移轉自己防疫失誤，近日美國出現千起以上暴力攻擊華人案例，被當成疫情遷怒對象。

川普之前火上加油喊「中國病毒」，後來才改口；美國國務卿龐培歐堅持稱為「武漢肺炎」，在G7會議和其他國家意見完全相反。譚德賽不敢回罵川普，就轟台灣對他「黑人」的人身攻擊，茲事體大，官員回應宜慎。

4月10日美國確診人數升到3.3萬人的全球第一，第2季經濟衰退30%。聯準會（Fed）會議紀錄悲觀，出現九次「不確定性」，主席鮑爾4月9日又強力喊話2.3兆美元新一輪援助中小企業。當中國大陸以口罩、呼吸器等物資援助多國時，美國由老大角色，降到和各國一起搶醫療物資，聯邦政府還和各州搶成一團。

美軍3月23日在南海操演發射飛彈示威，川普派羅斯福號航母施壓，剛出發就有人染疫，3月5日在越南下船後，越南新冠肺炎確診人數也愈來愈多。克勞齊艦長為了全艦5,000人，3月30日發出求救信給多位長官，終於能分批下船隔離，艦長因此被解職，但在掌聲中「光榮」離艦。4月8日美國「政壇網」Politico指出，包括尼米茲號在內，一共四艘航母的官兵染疫了。

疫情讓人同時看到人性的光輝及陰暗，中國大陸有李文亮醫師、美國也有克勞齊艦長，我們向勇敢的「吹哨人」致敬。美國的霸主地位2020年很傷，是否有如明朝的「萬曆15年」呢？歷史會有答案。

到4月10日，台積電今年下跌15.5%，但中芯國際還調高第1季財測，股價大漲約17%，兩岸晶圓代工漲跌不同調，如果美方再打華為是連累台積電，中國大陸一定更用力扶持中芯，全球主要股市到4月10日，只有深圳今年沒有跌。

無基之彈，跌深的低價股強彈，若沒有好的基本面，會比較虛，2016年因倒車雷達業績大好飆到595元天價的同致，前年每股大賠3元、去年賠2.23元，今年前兩個月營收都比去年同期大幅下滑，但連漲三根漲停到42.5元，不宜追價。很多公司3月營收表現可圈可點，CCL只有台光電沒創新高，聯茂、台燿、騰輝電子-KY都創高。

因為疫情，企業採居家工作，筆電需求大增，電子五哥股價也有反應，蘋果一度暴跌35%，最近也大幅反彈，Macbook需求強，相關供應鏈如科嘉-KY及濱川3月營收創新高，茂林-KY、精元3月營收都大成長；而iPhone SE2即將上市，蘋概股PCB臻鼎-KY跌過頭，一度彈回百元大關，華通、欣興、台郡都可以注意。

最近鴻海要拿威州廠製造第二代呼吸器，金寶要做口罩機，這些疫情醫材題材比較「虛」；但日本緊急狀態造成停工概念受益股如被動元件、CIS、記憶體等，任天堂的「動物森友會」大賣，有益旺宏、原相等供應鏈，這些有業績的公司比較「實」。

今年外資第1季賣超5,317億元創歷史紀錄，因此4月即使歐美股市反彈，外資3月匯出103億美元，短期資金流不回來，外資4月賣超61億元，多頭主角投信買超72億元，一多一空，萬點後的行情，內資比外資更重要，「有基」比「無基」重要。

（作者是萬寶投顧董事長）

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