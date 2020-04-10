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經濟解析／台積電法說將登場 法人提六問

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）今年從股價創下歷史新高，再因外資提款，短短兩個多月急跌47%，後續包括新冠肺炎疫情蔓延的變數、美國恐進一步祭出封鎖華為的措施、全球半導體產業景氣等，都是法人高度關注的焦點。 歐新社
台積電（2330）今年從股價創下歷史新高，再因外資提款，短短兩個多月急跌47%，後續包括新冠肺炎疫情蔓延的變數、美國恐進一步祭出封鎖華為的措施、全球半導體產業景氣等，都是法人高度關注的焦點。 歐新社

台積電（2330）今年從股價創下歷史新高，再因外資提款，短短兩個多月急跌47%，後續包括新冠肺炎疫情蔓延的變數、美國恐進一步祭出封鎖華為的措施、全球半導體產業景氣等，都是法人高度關注的焦點，另外，第1季財報、第2季財測、資本支出、客戶庫存、先進製程建置進度等，預期也將是4月16日法說會時法人提問的重點。

台積電法說會因應疫情的情況改為線上法說會型態，在大立光法說會，對第2季釋出保守展望下，市場更關心台積電在法說會中將釋出的訊息，雙王對市場及產業的展望，向來是法人及投資人重要的參考依據。

綜合法人關心議題包含六大問，將聚焦財報及財測展望、今年資本支出是否修正、因應疫情的旅行禁令是否影響5奈米製程建置進度、客戶庫存、對全年半導體產業景氣、晶圓及台積電成長展望是否調整、及對5G手機預估量的調整等。

台積電3月合併營收1,135.2億元，重新站上千億元之上，月增21.5%，年增42.4%，創下歷史新高，今年第1季合併營收3,105.97億元，年增42%，創歷年同期新高，超越首季財測3,049.8~3,079.7億元目標，季減2.09%。

根據台積電首季財測目標，若以新台幣29.9 元兌1 美元匯率假設，毛利率約48.5%~50.5%之間；營業利益率約37.5%~39.5%之間；第1季合併營收表現優於預期，下周的法說會將公布第1季營運結果，且提出第2季營運展望。

今年來全球都受到新冠肺炎疫情的威脅，雖然未影響到台積電首季的營運，但法人普遍擔憂第2季恐將難逃疫情的影響，主要是因客戶庫存調整及因應終端需求減弱，可能出現訂單調整，有法人認為台積電第2季營運恐將較第1季下滑，目前傳出第2季營收季減10%的聲音，但也有法人認為，台積電還未遭客戶砍單，第2季營運可望符合季節性水準。

隨著疫情的嚴峻，兩大研調機構IC Insights與顧能（Gartner）都調降今年全球半導體成長預估，IC Insights兩度下修全球半導體銷售額預估值，從原先的成長3%下修到衰退4%；Gartner顧能則從原先成長12.5%下調至衰退0.9%。

台積電這次的法說會是法人在疫情爆發後，可以進一步了解全球半導體產業動向的重要關鍵，台積電先前預估今年全球晶圓代工產業年增可達17%，台積電成長優於產業平均數，但在疫情橫掃全球下，台積電對全球半導體產業景氣的看法及成長預估是否調整，已是法人圈關注重點。

另外，先前外電報導指出，美國有意進一步祭出對華為的限制，恐影響到台積電；還有台積電是否會調整今年資本支出，也將是法人提問的重點；在先進製程的進展上，受到肺炎疫情的影響，各國祭出的旅行禁令，是否會對5奈米產能建置造成影響，也都是市場緊盯的重要議題。

台積電 疫情

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