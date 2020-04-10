受惠電商宅經濟 友銓3月營收衝高

PCB業者友銓電子業者轉型增加電商業務，3月合併營收1.52億元，月增21.23％、年增43.17％，累計1-3月合併營收4.32億元，年增率達41.14％。友銓電商業務比重持續拉高，第1季占整體營收比重達67.8％，來自於去年收購美而快逾5成股權，且陸續轉投資、購併電商女裝服飾品牌，也因疫情使實體消費轉往網路消費，帶動友銓3月及第1季合併營收皆創同期新高表現。

因電商業務比重持續拉高，友銓自去年10月起已連續6個月合併營收創同期新高表現，友銓表示，受新冠肺炎影響，先前中國多個城市封城影響運輸，許多國內消費者在淘寶的消費率大幅下滑，轉向台灣電商業者，友銓也成為「宅商機」的受惠者之一。中國陸續復工後，3月合併營收己重回成長軌道，但預計4月起在台採購比重增加，相較第1季會再擴大約10個百分點。

不過，友銓日前公告今年1-2月自結獲利，累計虧損956萬元，每股稅後虧損0.15元，主要仍由於印刷電路板（PCB）業務受新冠肺炎疫情衝擊較大，以及電商業務2月業績以庫存出清品為主，毛利率較低所致。展望第2季，友銓持審慎樂觀看法。