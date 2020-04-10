簡伯儀：台股短多有機會 留意權值股法說會

美國聯準會（Fed）表示將動用所有權力「強力、主動且進取地」地幫助美國經濟復甦，除了先前降息外，近期又在祭出2.3兆美元的新一輪刺激方案，試圖以寬鬆彈藥支持經濟發展，不過，從會後聲明對美國今年經濟發展是相對保守來看，聯準會的貨幣政策短線對於美國經濟幫助視乎不大，因此，台股雖然受到激勵，但漲幅不大，今（10日）終場指數小漲38點，收10,157點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，目前月線以下的中、長期均線仍維持下彎，尤其近期反彈已經面臨下彎的月線，加上面臨3月13日10,171~10,359點往下跳空缺口的反壓，後續若無法擴量，股價往上將面臨較大反壓，盤勢震盪機會將明顯增加。

觀察大盤從最高點12,197點回檔至最低點8,523點，共計修正3,674點，以反彈0.5的位置來看，約落在10,360點，此滿足點也與缺口上緣點數接近，也代表這波的跌深反彈將面臨較大反壓區，另外3月營收成長利多於本周公告完畢後，後續緊接的法說會，在9日大立光法說會後對於第2季整體展望相對保守來看，相關公司是否會對本季看法下修，也須密切觀察。

分析師指出，目前指標仍維持多方，KD指標仍維持交叉往上，RSI走勢亦同，穩穩站在50多方區之上，不過目前均已經接近超買區，雖然近期櫃買市場表現相對強勢，個別題材股仍有表現的空間，加上近期外資態度偏向正向，新台幣也維持升值，整體走勢相對強勢，大盤仍有續漲空間，短線可以觀察5日線，若未跌破前，盤勢預期短多仍有表現機會。