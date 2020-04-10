客戶新品開發遞延 茂林董座：營運環境嚴峻
茂林-KY（4935）今（10）日召開線上法人說明會，由董事長李滿祥親自主持。茂林受惠IT產品營收躍進，今年第1季表現不俗，累計合併營收13.78億元，年增26.6%，不過，李滿祥表示，疫情影響程度無法估計，客戶新品開發已明顯遞延，部分訂單交期也往後，對營運環境相對嚴峻，更謹慎保守看待今年營運。
李滿祥指出，中國大陸上海、蘇州、中山等廠區，人力、物流、供應鏈狀況逐漸改善，復工率約八到九成，已足以滿足客戶需求。
今年公司資本支出規劃約5億元，將在產品研發、製程自動化、智能製造等三面向著力，建立更多自動化製程，確保生產品質讓應用維持競爭優勢。
蘋果Macbook鍵盤改回剪刀腳設計，茂林重返蘋果供應鏈，供應其鍵盤導光板，今年營收結構也大洗牌。茂林會中分享，去年顯示器占營收35%最高，其次為穿戴裝置32%，IT產品16.4%；今年第1季，IT產品營收成長，占比來到39.4%，顯示器和穿戴裝置占比則下降，各為23%。
茂林今日股價反彈，盤中最高漲至119元，最後收在118.5元，單日漲幅3.04%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言