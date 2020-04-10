逐筆交易速度快 台股交易量躍增
台股3月23日實施逐筆交易以來，已經過13個交易日，證交所統計，受惠新制交易速度和資訊透明度提升，期間台股日均值有1,572億元，不論較去年3月或4月都有雙位數提升。至於市場擔心交易加快衝擊當沖，比率仍維持實施前的三成上下。
證交所也統計，逐筆交易實施當天，以限價下單的比率達99%，隨時間拉長，近12日的限價委託比例仍達99.52%，市價委託維持1%以下、約0.48%。
證交所表示，逐筆交易速度加快，加上資訊透明度提升，實施後交易量如預期增加。自3月23日至4月9日間，台股含零股、鉅額及盤後定價交易的日均值為1,572.8億元，與去年3月1,135億、及4月1,322億元比，分別成長39%、19%。
觀察當沖買進、賣出成交額占大盤比，則與實施前差異不大，多維持30%左右。4月8日、9日成交額更增加到988億元、1,022億元，當沖戶均逾七萬戶，當沖比重分為28.9%、30.9%。
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