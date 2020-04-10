可成3月營收76.83億元 月增280.08%、年增 3.16%

金屬機殼大廠可成（2474）公布 3 月營收 76.83 億元，月成長 280.08%，與去年同期相比為年增3.16%。

可成是金屬機殼龍頭廠商，公司最大客戶即為美國蘋果Apple，營收貢獻占比多常超過八成，出貨機殼產品囊括有iPhone、iPad與MacBook，且其中是以iPhone的營收占比最高。

外資認為，今年可成的iPhone機殼出貨量將優於去年，主因為持續受惠於市場熱銷的蘋果iPhone 11 LCD版機殼訂單需求，預期追加訂單的動能會持續延伸至年中之外，下半年發表的5G規格iPhone金屬邊框ODM訂單與Macbook金屬機殼新品ODM訂單，整體傳統旺季的訂單成長幅度有機會大幅上修。