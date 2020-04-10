可成3月營收76.83億元 月增280.08%、年增 3.16%
金屬機殼大廠可成（2474）公布 3 月營收 76.83 億元，月成長 280.08%，與去年同期相比為年增3.16%。
可成是金屬機殼龍頭廠商，公司最大客戶即為美國蘋果Apple，營收貢獻占比多常超過八成，出貨機殼產品囊括有iPhone、iPad與MacBook，且其中是以iPhone的營收占比最高。
外資認為，今年可成的iPhone機殼出貨量將優於去年，主因為持續受惠於市場熱銷的蘋果iPhone 11 LCD版機殼訂單需求，預期追加訂單的動能會持續延伸至年中之外，下半年發表的5G規格iPhone金屬邊框ODM訂單與Macbook金屬機殼新品ODM訂單，整體傳統旺季的訂單成長幅度有機會大幅上修。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言