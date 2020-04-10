金融股撐多頭信心台股收漲38.18點 三大法人賣超5.86億
台股今(10)日開低震盪收高，蘋概三王走弱，金融股擔綱衝鋒大任，領軍撐起多頭信心，終場以10,157.61點作收，上漲38.18點，成交量1,212.68億元，周線上漲493.98點，周漲幅5.11%；三大法人賣超5.86億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超0.16億元，投信買超3.21億元，自營商賣超（合計）8.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.34億元，自營商（避險）賣超3.57億元。
台股今日以10,105.43點下跌開出，早盤一度拉升至10,165.12點，股王大立光走弱，台積電、鴻海也是下跌表現，電子股走弱，盤面上由金融股撐起多頭信心，終場指數收在10,157.61點，漲幅0.38%，周K連三紅。
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