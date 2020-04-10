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台塑四寶Q1大虧139.93億元 近五年新低

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

「台塑四寶」第1季自結財報今（10）日出爐，受到新冠肺炎衝擊、以及國際油價腰斬影響，台塑化（6505）第1季認列鉅額的原油存貨跌價損失，造成單季大虧99.93億元，而台塑四寶中上季只有南亞小賺；合計四大公司第1季總共虧損139.93億元，創下2014年第4季以來的最差成績。

台塑化自結第1季稅後淨損99.93億元，比起去年同期大賺92.26億元「由盈轉虧」，換算每股淨損1.05元，為2014年第4季油價從每桶百元崩盤後的新低。

台塑化第1季大虧，主要因為國際油價急跌，產生購料與存貨損失，台塑化第1季認列存貨評價損失達52.6億元。另外新冠肺炎疫情影響，市場對石化原料需求減少，也拖累輕油及烯烴產品價格皆大幅下跌。

其他三寶方面，台化第1季稅後淨損46.05億元，虧損金額居次，遠遜於去年同期大賺85.18億元，換算每股淨損0.79元。台塑第1季則小虧4億元，換算每股稅後淨損0.06元，主要因為持有台塑化，認列權益法投資損失24億元影響。

台塑四寶中，第1季僅南亞有賺錢，上季稅後純益10.05億元，比去年同期的稅後純益50.5億元縮水八成，換算每股純益0.13元。

不過法人對於台塑四寶第1季財報虧損早有心理準備，四寶昨日公布的數字，甚至略優於法人預期。根據法人最新研究報告，表示WTI（西德州中級原油價格）3月最低一度跌到每桶18美元，為近20年最低點，四寶第1季已在意料之內，而這應該為台塑四寶獲利的全年最低點。

由於四寶的股價淨值比（PBR）一度下探至金融海嘯時約1至1.1倍的歷史低點，法人認為台塑四寶的股價已經反映利空，後續隨著油價止穩、以及下游需求隨疫情緩解而緩步回升，有利塑化產品報價及利差好轉。

台塑化 國際油價

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