傳大立光毛利剩五成 外資：是不懂財報嗎？

大立光（3008）第2季「不妙」，十大外資出具最新報告，多達六家將目標價下修，包括一度喊出市場最高、達6,000元目標價的大和資本也「凍未條」，一口氣砍價千元之多，最低則給出2,900元目標價，影響大立光今（10）開低走低，摜破月線大關。

外資圈最新調整，除大和資本從6,000元砍到5,000元，麥格理從5,800元降到5,000元，里昂5,730元砍到4,810元，瑞穗5,500元降到4,800元，野村5,240元降到4,720元，還有美銀從3,800元降到3,600元。評級除美銀、高盛喊賣，其他八家持續喊進。

此外，市場盛傳大立光毛利率恐從七成掉到五成，對此十外資也以財測說明「不可能」，主因出貨減少不等於良率降低；外資認為，若依收入減少就認為毛利降低，恐怕是財報「不懂」，犯了邏輯上的謬誤。十外資對大立光本季毛利率預測，均保持七成左右。

由於展望不佳，大立光今日逆大盤走低，終場跌115元收3,685元，跌幅3%。

大和資本此次從6,000元下修，市場關注度高，該券商主要因應大立光第2季在4月保守外，5月也不看好，上半年疫情衝擊恐高於預期。

此前大和預估，大立光本季營收可達150億元以上，現下修為141億元，和去年同期相當，較今年第1季增幅則為6%。

大和表示，大立光第2季鏡頭出貨減少，導致市場財測大幅下修，不過從獲利能力看，外傳大立光毛利率可能大跌，不太可能，主因出貨減少不代表良率降低，預估本季還是有近七成的毛利率。除此，大立光強調資本支出不變，也凸顯公司對鏡頭升級的趨勢有信心，因此逢股價低點應買進。