金融股領軍 台股上漲38點收10,157

台股今（10）日收周線，周K已連三紅，終場大盤指數收在10,157.61點，上漲38.18點、漲幅0.38%，成交量1,212.68億元。

台股今日開出小低後，買盤雖立即拉升指數衝高至10,165點，但上檔賣壓不輕，指數下滑跌落至平盤下，不過，金融股發揮多頭角色，將指數再度拉抬至平盤之上，並震盪走高。

今日金融股的國泰金（2882）及中壽漲幅超過4%，新光金漲幅也超過5%，中信金、台企銀、群益期漲幅逾3%，富邦金、永豐金、第一金、遠東銀、元大金、台新金等漲幅都在2%以上。

蘋概三王股的大立光昨日舉行法說會後，股價今日走跌3%；台積電跌幅1.2%、鴻海下挫0.13%。

電機機械類股今日表現也亮眼，整體上漲2.41%，東元上漲8.76%，大銀微系統亮燈漲停。

電器電纜相關類股上漲2。04%，大亞上漲，4.44%、華榮上漲5.42%。

法人表示，下周可關注台積電16日法說會，另外，宅經濟持續發燒，5G、雲端應用、線上遊戲、軟體服務、金融科技等類股則被看好發展；在民生用品相關，像是瓦斯、食品等相關生活必需類股產業，則不會大幅因疫情發展而有所變化，相較於其他類股相對穩定，也是可以展望此類族群的長期發展。