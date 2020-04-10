撼訊連二日漲停 股價重登40元大關

板卡廠撼訊（6150）近期股價強勢反彈，延續昨（9）日漲停氣勢，今（10）日再度漲停，短線股價飆逾25%，股價站上40元大關，法人預估，隨著下半年超微（AMD）推出7奈米製程的新款繪圖晶片，可望帶動撼訊等相關板卡廠營運。

撼訊自4月7日開始起漲後，昨日攻上漲停板，今日持續鎖住漲停，盤中股價來到42.55元，重新站上40元大關。股價連續四天上漲，短線飆漲逾25%。

不過，撼訊在3月中旬因股價波動劇烈，遭證交所列入警示股，公開近期財務資訊。2月營收1.17億元，稅前純損1,907萬元，本期淨損1,894萬元，每股虧損0.57元。

受惠AMD 自去年下半年開始推出新一代七奈米製程的GPU架構，撼訊等顯卡協力廠也積極搶市，帶動營收自去年7月開始呈現連續六個月維持年成長走勢，逐步擺脫先前加密貨幣打消庫存帶來的負面影響。

撼訊尚未公告3月營收，但受到新冠肺炎影響，中國政府強制延至2月10日後才能復工，加上工作天數減少關係，導致今年前兩個月累計營收3.77億元、稅後虧損1,522萬元、每股虧損0.46元。

市場看好，今年第2季英特爾（intel）將推出新款的第十代Comet Lake-S for DT CPU，下半年AMD及NVIDIA（輝達）可望推出7奈米製程的新款繪圖晶片，均具備低功耗及高效能的優化性能，滿足遠端會議辦公、線上學習遊戲等高速運算及傳輸需求，可望迎來新一波的硬體升級需求，帶動顯卡廠營運。

此外，撼訊有感於消費性顯卡產業近年成長不在，因此積極跨足多元領域，包含工業電腦市場、人工智慧（AI）、區塊鏈、智慧家庭及生醫事業，其中，尤以工業電腦市場及生醫發展較為顯著。

撼訊積極拓展工業電腦市場，2月才在2020 Embedded World展示新一代電視牆控制器、工業電腦專用顯示卡以及FPGA和全系列Thunderbolt 3 eGPU顯示卡外接盒與多媒體連接埠產品，提供全方位的影像處理應用方案。