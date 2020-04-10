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大立光Q2保守 法人估可望Q3初營收恢復成長

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

大立光（3008）第1季財報表現優於預期，主要是歸功產品組合改善及高生產良率，雖然大立光第2季展望保守，法人最新報告認為，大立光營收動能最快可望在第2季末或7月復甦，且看好毛利率將維持穩健，維持增加持股評等，目標價4,500元；大立光今（10）日開平走低，盤中跌幅1.71%。

大立光今年第1季財報表現優，可說是最旺淡季，第1季營收132.14億元；營業毛利92.24億元；營業利益78.57億元；毛利率69.8%，季減1.25個百分點，年增5.63個百分點，為歷年第三高；稅後純益67.2億元，每股純益50.1元。

第2季接單謹慎預估4月營收較3月下滑，5月比4月差，第2季稼動率將較首季下滑，今年資本支出不變，新廠也依進度進行，預估新產品自由曲面鏡頭（Freeform lens）將可在下半年亮相。

法人最新報告表示，在新冠肺炎疫情的不確定因素下，大立光管理層認為新專案不確定性增加，預期客戶因終端需求乏力，將推出較多的中低階智慧手機。

不過，大立光仍將專攻高單價及高毛利的鏡頭產品，因此將採取更積極的定價策略來鞏固市占率，加上設計能力較競爭對手優，且營運規模更大，看好大立光毛利率可維持穩健。

法人表示，維持7P+鏡頭將貢獻大立光整體營收約50%，支撐均價及獲利成長；另外，由於iPhone12可能延後發表，預估大立光營收動能最快到第2季下半季或7月才能復甦。

大立光第2季展望保守，今日股價開平走低，早盤以3,800元平盤開出，一度下探至3,670元，盤中跌幅1.71%。

大立光 營收

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