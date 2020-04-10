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大立光Q2展望示警 台積電營收出爐前失守5日線

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大立光。 報系資料照
大立光。 報系資料照

股王大立光法說會釋出對第2季展望保守的警訊，拖累下周將召開法說會的台積電（2330）今（10）日股價走弱，加上台積電ADR周四大跌3.9%，更加重跌勢，早盤開低，在上攻無力下失守280元關卡，盤中跌幅1.23%，跌破5日線。

台積電3月營收將在盤後公布，法人推估可望重回千億元之上，預估月增約15%，市場則是關心第2季的展望，目前已有法人預估營收可能將季減1成。

台積電預估今年第1季業績展望，合併營收約102 ~103 億美元之間，換算成新台幣為3,049.8~3,079.7億元，季減2.97~3.91%；若以新台幣29.9 元兌1 美元匯率假設，毛利率約48.5%~50.5%之間；營業利益率約37.5%~39.5%之間。

台積電今日以280元開出，下跌3元，一度拉升至282元，可惜後繼買盤不足，股價再向下探，一度下滑至279元，失守280元關卡及5日線。

台積電 新台幣 營收

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很多投資人都想問：現在股市是一路反攻不回頭？還是會再拉回打第2隻腳？到底什麼時候才是布局的好機會？本單元專家分別從國內外股市漲跌節奏、疫情與行情推演，找出強勢反攻領頭羊與適合布局時點。想要賺取大行情、大利潤，對的時機、對的標的，缺一不可！

大立光歷年最旺Q1 Q2逐月走淡

大立光昨（9）日公布首季毛利率69.8%、每股純益50.1元，均優於市場預期，是歷年來最旺的第1季，但對本季看法保守。大立光執行長林恩平坦言，新冠肺炎疫情影響下，4月拉貨動能比3月差，5月也比4月差。

高ROE族群 可攻可守

台股昨（9）日震盪走跌，指數力守10,100點關卡支撐；法人表示，現階段在指數多空震盪之際，高股東權益報酬率（ROE）族群躍居市場投資新主流，將可兼具「攻擊力道」與「防禦抗跌」等雙重效益。

外資賣超71億 終止連三買

台股連日彈升後，昨（9）日遭遇前波跳空下跌缺口壓力，加上擔憂大立光法說會釋出負面訊息，短線獲利了結賣壓出籠，外資終止連三買，轉為賣超71.9億元，將過去三個交易日累計買超57.5億元一口氣賣光，造成大盤開高一度重登10,200點隨後下殺，震盪逾150點後留上影線收黑。

上市櫃買庫藏 限制放寬

金管會再釋利多，昨（9）日宣布放寬上市櫃公司買回庫藏股限制，上市櫃公司在4月6日前申報生效的發行可轉債募資案件，仍可執行庫藏股，不受三個月內不得執行限制，有25家發行可轉債的上市櫃公司受惠，可啟動庫藏股自救。

平盤下禁放空 暫行三個月

金管會主委顧立雄昨（9）日首度表示，有條件禁止平盤以下放空措施，預計暫行三個月，是否提前取消，需要觀察台灣與歐美疫情控制情況，以及美股是否趨穩等兩大指標。

買庫藏股條件更放寬…取消禁空令？ 顧立雄：再觀察

受到美股激勵，台股近期指數回穩，昨天持續站回萬點之上，財經部會護盤仍不鬆手。金管會主委顧立雄昨表示，疫情仍是影響台股的主要關鍵，「國安基金都還沒有宣布退場」，是否取消「有條件」平盤下禁空令需再觀察；金管會更放寬部分企業進場買庫藏股條件，做多意味十足。

股東會防疫2.0 聚焦分流

「因應防疫召開股東會之作業指引」2.0版昨（9）日公告施行，增加的防疫措施包含調整股東會當天紀念品發放動線。由於有些股東到股東會場只是領取紀念品，於是將報到處與紀念品發放處分散設置以有效分流人潮；並建議公司適度調整會場工作，減少工作人員，以達控制會場人數在100人以下目標，降低群聚風險。

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