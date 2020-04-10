大立光Q2展望示警 台積電營收出爐前失守5日線
股王大立光法說會釋出對第2季展望保守的警訊，拖累下周將召開法說會的台積電（2330）今（10）日股價走弱，加上台積電ADR周四大跌3.9%，更加重跌勢，早盤開低，在上攻無力下失守280元關卡，盤中跌幅1.23%，跌破5日線。
台積電3月營收將在盤後公布，法人推估可望重回千億元之上，預估月增約15%，市場則是關心第2季的展望，目前已有法人預估營收可能將季減1成。
台積電預估今年第1季業績展望，合併營收約102 ~103 億美元之間，換算成新台幣為3,049.8~3,079.7億元，季減2.97~3.91%；若以新台幣29.9 元兌1 美元匯率假設，毛利率約48.5%~50.5%之間；營業利益率約37.5%~39.5%之間。
台積電今日以280元開出，下跌3元，一度拉升至282元，可惜後繼買盤不足，股價再向下探，一度下滑至279元，失守280元關卡及5日線。
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