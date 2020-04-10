大立光Q2展望示警 台積電營收出爐前失守5日線

很多投資人都想問：現在股市是一路反攻不回頭？還是會再拉回打第2隻腳？到底什麼時候才是布局的好機會？本單元專家分別從國內外股市漲跌節奏、疫情與行情推演，找出強勢反攻領頭羊與適合布局時點。想要賺取大行情、大利潤，對的時機、對的標的，缺一不可！

2020-04-10 11:07