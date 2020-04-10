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遭大立光控告 先進光:二審中間判決認定部分項目不成立

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

先進光（3362）今（10）日在公開資訊觀測站公告指出，針對大立光所提出的侵害著作權及營業秘密之民事訴訟，經提出上訴，智慧財產法院第二審中間判決主文，認定大立光公司主張之營業秘密項目第3項及第7項，並非營業秘密法保護之營業秘密，其餘部分則與第一審中間判決相同；先進光指出，本判決非終局判決，以目前所得資訊，該事件未對公司財務及業務造成影響。

先進光強調，本判決並非終局判決，第二審法院將就有無侵害行為及損害賠償金額等爭點繼續審理，本公司將繼續委請律師處理後續訴訟程序，以維護本公司之商譽與權益，並保障客戶、股東與相關利害關係人之權益。

先進光今日公告表示，大立光先前對本公司及其他共同被告提出侵害著作權及營業秘密之民事訴訟，經本公司對智慧財產法院第一審102年度民營訴字第6號判決提出上訴。

智慧財產法院4月9日就大立光主張之圖形是否為著作權保護之著作及七項技術是否為大立光公司之營業秘密宣示第二審中間判決主文，認定大立光主張之營業秘密項目第3項及第7項，並非營業秘密法保護之營業秘密，其餘部分則與第一審中間判決相同。

先進光說明，因秘密保持命令，判決主文智財法院並未上網公告，本公司亦尚未收到判決書。

大立光 先進光 民事訴訟

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高ROE族群 可攻可守

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上市櫃買庫藏 限制放寬

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