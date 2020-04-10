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財報季起跑 Q2美股波動仍大

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導

全球新冠肺炎疫情嚴峻，3月上旬OPEC+未達成減產協議衝擊油價大跌，雖然各國央行接連降息或祭出寬鬆貨幣政策，政府快速推出財政刺激政策因應，然市場擔憂情緒高漲拖累史坦普500指數第1季下跌二成，創金融危機2008年第4季以來最大單季跌幅，所幸史坦普500指數近兩週未再破底，自3月23日低點以來拉出一波反彈行情，彈幅達23%，不過，相較2月19日的歷史高點仍下跌23%。

富蘭克林證券投顧表示，4月中起將揭開美國企業財報季序幕，3月新冠肺炎疫情在美國快速升溫使短期經濟活動陷入停滯、失業人數竄升，由於營運前景受疫情影響能見度偏低，許多企業撤銷財測，同時，為了保留資金彈性提取貸款額度、暫停股票回購，4月中起的財報季，企業對供應鏈、終端需求以及營運的影響評估將為市場聚焦重點。

根據Factset統計，第1季史坦普500企業每股盈餘自去年底至3月底止下修了9.1%，產業中以能源、消費耐久財、工業及原物料類股下修幅度最大，目前市場預估第1季企業獲利將衰退7.3%，由於眾多行業在3月被迫減少產能或關門，獲利預測可能仍有下修壓力。

富蘭克林證券投顧表示，由於疫情仍不明朗，對景氣及獲利的影響不確定性仍高，預估4月份股市波動仍大，建議投資操作上應抱持較高的風險意識，以高評級的政府債為防禦首選，避開體質較脆弱的信用債市，債市投資建議以「有美國政府債信力挺」與「聯準會無限量買進」兩大優勢的美國政府債券型基金（GNMA），提高資產防禦力。股市宜採定期定額及分批加碼策略並進，並密切關注「疫情、藥物臨床實驗結果、油價、企業財測」四大指標，作為投資操作能否轉為樂觀或者需要更加保守情境的參考風向球。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人保羅‧維克指出，GNMA債受到美國政府的信用擔保，信用等級比照公債，且又提供比公債高的殖利率水準，具投資吸引力。

投資人也不必過於擔心像一般的企業債會有違約或倒帳風險。而且，歷史經驗顯示GNMA政府債跟美股的相關性為負相關，在股市波動環境下納入GNMA政府債可發揮防禦的效果。

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