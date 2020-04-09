泰山經營權攻防戰 龍邦提案解任董座、改選董事未通過

泰山經營權攻防戰再起，泰山（1218）9日召開董事會，議程中審查大股東龍邦的提案，包括解任泰山董事長詹逸宏職務，以及提前全面改選董事及獨董。泰山表示，全體董事均同意該二件提案因不符合公司法172條之1規定，「提案超過一項」及「該議案非股東會所得決議者」，依法不列入股東會議案。

泰山董事會特別找來律師列席董事會說明二件龍邦所提案所涉及法令問題，除了擬「解任董事伸揚投資有限公司法人代表人詹逸宏之董事暨董事長職務」外，一併提案要求「詹逸宏並應在股東會向各股東詳細交代對中聯油脂上開私募案同意與否之決議完整過程及時間序」，該提案超過一項。

泰山指出，龍邦提案有違反公司法相關規定之虞，恐亦牴觸泰山公司章程的規定，該提案即屬公司法第172條之1「該議案非股東會所得決議者」之事項；此案審查時，泰山董事長詹逸宏依法指定另一董事代理主持該案之審查，迴避該案之討論與表決，以利董事會能依法公正做成決議。

另一件股東保勝投資公司之提案，除擬「依公司法第199之1條提案由股東會討論決議是否提前解任全體董事」外，一併提案要求股東會決議召集「股東會改選全體董事（含獨立董事）」提案超過一項。股東提案恐有違反公司法相關規定之虞，該提案即屬公司法第172條之1「該議案非股東會所得決議者」之事項。