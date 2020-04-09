快訊

要你脆弱，又要你堅強？如何當個「完美」的受害人

不滿歐盟對新冠肺炎疫情反應 歐洲研究委員會主席請辭

飛寶、力新、榮群、凱碩 10日起恢復融資融券

經濟日報 / 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心公告飛寶企業（4413）、力新、榮群以及凱碩等四檔上櫃股票自4月10日起恢復融資融券交易；精剛、淳紳以及臺龍等三檔上櫃股票自10日起暫停融資融券交易；此外，巨虹股票自10日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之財務報告每股淨值資料，因飛寶企業、力新、榮群及凱碩等四家上櫃公司2019年度財務報告顯示其每股淨值已高於10元，爰公告其股票自10日起恢復融資融券交易。

另精剛、淳紳以及臺龍等三家上櫃公司2019年度財務報告顯示其每股淨值低於10元，爰公告其股票自10日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

此外，巨虹最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自4月10日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 融券

延伸閱讀

新保護主義抬頭 內需股走出一片天

美股續揚 台股跳空開盤上漲35.79點衝關10,200點

資金潮助攻 台股重返萬點

富櫃200成分股 秀業績

相關新聞

台股遇跳空缺口壓力 開高走低小跌18點收10,119

美國聯準會（Fed）會議紀錄釋出鴿派訊息，加上新冠肺炎疫情有放緩跡象，帶動美股續揚，激勵台股今（9）日開盤小幅跳空上漲，...

高收益債基金慘跌 連顧立雄都賠錢

受到新冠肺炎疫情影響，全球經濟面臨下行風險，恐使企業違約率飄高，導致高收益債券出現賣壓，許多高收益債券基金皆創下金融海嘯...

全球股市絕地大反攻 謝金河：後瘟疫時代的新投資想法

新冠肺炎疫情肆虐全球，確診病例及死亡人數不斷向上竄升，到四月七日為止，全球確診病例已超過一四一萬，死亡人數高達八一四○○，其中美國確診三八七五四七例，死亡一二二九一人，這個數字已經超過一九四一年十二月八日的珍珠港事件，這也成了美國史上百年一遇的大災難。

美股續揚 台股跳空開盤上漲35.79點衝關10,200點

美國聯準會（Fed）會議紀錄偏鴿派，加上新冠疫情有放緩跡象，帶動美股道瓊指數續揚779點，激勵台股今（9）日小幅跳空開高...

台股禁空令是否提前結束？ 顧立雄看這兩大指標

台股8日重回萬點之上，金管會上個月祭出的禁空令是否提前結束？金管會主委顧立雄今（9）日指出，還需觀察兩大指標，包括全球疫...

台股站回萬點取消平盤下禁空？ 顧立雄：國安基金還沒退

台股今開盤仍延續昨天態勢，早盤漲逾百點，持續站在萬點之上。針對是否取消「有條件的」平盤下禁空令，金管會主委顧立雄今表示，...

國安基金超前布署 財長：歷來只賠過一次

國安基金下周一召開例行委員會，是否會在台股站上萬點之後，討論退場？財政部長蘇建榮表示，尊重國安基金委員意見，雖然國安基金...

打滾股市多年的犀利媽經驗談 做對方法 股市空頭也不怕

就在今年初新型冠狀病毒(COVID-19)蔓延全球，全球經濟受到嚴重影響，各國股市重挫暴跌。相對的，任誰也料想不到這次疫情雖然讓許多投資人損失不少，不過只要做對方法，不論環境怎麼變化，依舊能找到適當的立足點在股市中持續獲利。

佛系護盤庫藏股 跌深反彈行情啟動

當股市出現系統性風險，縱然股價是由市場機制決定，然企業為保護股東或其他因素，實施庫藏股是其中一種具有實質性保護，也具有提升持股信心的方法，投資人不妨列入短期操作的名單中。

台股內資抵禦外資賣壓 4月瘋牛行情

地表上國勢最強的美國淪為新冠肺炎確診人數最多國家，歐洲重災區義大利及西班牙死亡及確診人數持續上升但減緩，金融市場反映利空已未如先前強烈，各國持續放出資金的確有用，個股可望持續反彈，惟畢竟金融體系受創嚴重，反彈股則著重在業績、息利及產業趨勢。

台股衝高壓回小跌18點 力守10,100關

美國聯準會紀錄偏向鴿派，加上美國新冠肺炎疫情有放緩跡象，帶動美股昨（8）日續揚，並激勵台股今日開盤小幅跳空上漲，在權值股帶動下一度大漲逾百點，盤中指數衝過10,200點關卡，惟受到3月13日跳空缺口反壓壓力湧現，使得指數收斂，壓回平盤上下游走，終場下跌18.04點，收在10119.43點，多頭仍力守10,100點關卡，成交量1,630.79億元。

台股限空令提早解禁？ 顧立雄：以國安基金退場為參考

台股站上萬點行情，外界關注國安基金是否功成身退，下周一國安基金召開例行委員會將進行討論，財政部長蘇建榮表示，退場與否尊重委員會決議；另一方面，金管會對於是否提前解除限空禁令，也以國安基金是否退場為參考。

熱門新聞

華南永昌證爆虧損47億元 金控董座認三大失誤

高收益債基金慘跌 連顧立雄都賠錢

九檔高價股 強力衝關

國安基金下周一例會 聚焦護盤不退場

晶電Mini LED邁向收割期

國安基金將持續護盤

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。