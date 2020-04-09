飛寶、力新、榮群、凱碩 10日起恢復融資融券

櫃買中心公告飛寶企業（4413）、力新、榮群以及凱碩等四檔上櫃股票自4月10日起恢復融資融券交易；精剛、淳紳以及臺龍等三檔上櫃股票自10日起暫停融資融券交易；此外，巨虹股票自10日起預收款券，並每20分鐘撮合一次。

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之財務報告每股淨值資料，因飛寶企業、力新、榮群及凱碩等四家上櫃公司2019年度財務報告顯示其每股淨值已高於10元，爰公告其股票自10日起恢復融資融券交易。

另精剛、淳紳以及臺龍等三家上櫃公司2019年度財務報告顯示其每股淨值低於10元，爰公告其股票自10日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

此外，巨虹最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自4月10日起十個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。