經濟解析／大立光法說會打頭陣 五大重點一次看

股王大立光(3008)、權王台積電的法說會向來是法人圈評估產業景氣的重要指標，今(9)日由大立光揭開重量級大廠法說會序幕，市場關注首季財報，第2季展望及後續的營運規劃，產品走向等五大重點；大立光第1季大賺5個股本，交出最旺淡季的好成績，第2季稼動率將下滑，有關法說會的五大重點一次整理。

大立光法說會前股價一度站上5日線及月線，今日卻是出現開高走低，翻黑作收的走勢，以3,800元作收，下跌150元，跌幅3.8%，成交952張；三大法人全數賣超，其中外資賣超215張最多、投信賣超33張、自營商賣超21張，合計三大法人賣超269張。

大立光法說會登場，包括今年第1季的財報數字，第2季的展望，新產品的規劃，新冠肺炎疫情的衝擊，及新廠建廠進度等，都是法人關注的重點，綜合整理出五大重點，方便投資人掌握。

一、最旺淡季：

第1季稅後純益67.2億元，每股純益50.1元:大立光第1季營收132.14億元，季減28%，年增35%；營業毛利92.24億元，季減29%，年增46%；營業利益78.57億元，季減32%，年增50%；營業外收入4.14億元，年減53%；稅前淨利82.72億元，季減23%，年增35%；稅後純益67.2億元，季減17%，年增33%，每股純益50.1元。

二、第1季毛利率69.8%，歷年第三高：

大立光第1季毛利率69.8%，季減1.25個百分點，年增5.63個百分點，表現優於預期，主要是受惠產品組合較佳，但因營收規模下滑，因此毛利率較上季下降，但仍是歷年第三高，且是歷年同期次高。

三、第2季接單稼動率下滑：

4月營收較3月下滑，5月比4月差，在新冠肺炎疫情蔓延，及品牌手機廠謹慎因應5G手機等情況下，第2季接單狀況更加謹慎，大立光執行長林恩平預估，4 月營收將較 3 月下滑，且5月比4月差，預估第2季稼動率將較首季下滑。

林恩平表示，目前客戶端需求偏向中階及原有機種，對新機種的訂單明顯較去年同期低，今年對新開發的產品都還未正式出貨，他指出，目前生產線不會停，但會減少加班。

四、新產品自由曲面鏡頭（Freeform lens）下半年亮相：

針對下半年新鏡頭規格趨勢，林恩平指出，自由曲面鏡頭在今年下半年就會看到，以現有的設備製造就可以，主要應用在超廣角鏡頭的使用上，另外， 客戶規格升級是在上一季就敲定，不會因疫情變動，今新產品的品項將比去年少。

五、今年資本支出不變，新廠進度不變：

林恩平指出，今年初才啟動新廠投資計畫，建廠是因應3年後的生產需求，不會因為短期疫情對進度造成影響，今年資本支出也不變。

林恩平說，目前所生產的鏡頭，除已從7P(7片塑膠鏡片)推進到8P鏡頭出貨中，且已開始設計9P的鏡頭，由於單一鏡頭鏡片數的增加，加上組裝良率折損較高，目前由獨家料源廠商供應的狀況略有吃緊，因應3年擴建新廠的產能需求，已經跟供應鏈擬好擴產計畫。