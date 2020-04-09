南港再找上帝寶團隊 與怡盛合資新物業管理公司

不畏新冠肺炎疫情橫掃，南港輪胎（2101）旗下的世界明珠舊廠開發案持續鴨子划水，再度找上帝寶團隊，今天董事會通過將與負責帝寶的新加坡商、國際豪宅物管團隊怡盛策略結盟，合資成立新公司「南港怡盛物業管理顧問公司」，未來等到世界明珠建案開發完成後，將為世界明珠客戶提供包含食衣住行的全方位頂級服務。

怡盛在國內物業管理業界大名鼎鼎，最有名就是拿下台北頂級豪宅宏盛帝寶一案，相較於其他物業公司多以低價競爭，怡盛標榜高品質服務，強調物業管理是服務業，服務品質才是核心價值，堅持不打價格戰，鮮明的反向策略獲得頂級豪宅客戶的青睞。

去年正式啟動的南港世界明珠案，基地面積廣達9,457坪，加上位在「台北東區門戶」的核心區，被視為台北市的超級指標大案。而南港名譽董事長林學圃更是要求一切都要最頂級。

像是負責主導世界明珠案開發案的南港100%持股子公司南榮開發，執行長洪國雄為前宏盛董事長，是一手打造帝寶的最重要推手。這也顯示出世界明珠案朝向帝寶看齊的決心。

面對新冠肺炎疫情蔓延全球，林學圃今天表示疫情總會過去，而之後人類的生活方式可能因此改變，這也是南港找上怡盛合作的原因，希望藉重怡盛在物業管理領域累積的多年服務經驗，將來為世界明珠客戶提供全方位的頂級服務。

至於在輪胎本業方面，南港剛公布的3月營收6.34億元，月減14.2%，比起去年同期更大幅衰退37.6%，創下近十年來的單月營收新低。對此，南港主管表示這主要是受到新冠疫情吹到美國，目前美國多數車廠處於停工中，南港在美國市場的輪胎銷售跟著急凍，但預料4月下旬以後應該會逐漸恢復正常。