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國巨大陸工廠稼動率剩三成 加碼147億元回台擴產

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部今（9）日召開台商回台、根留台灣方案審查，再通過國巨斥資147億元、台灣積層工業近1億元加碼投資。累計「投資台灣三大方案」已帶動418家企業約9,420億元投資，創造78,341個本國就業機會。

經濟部指出，截至目前，台商回流投資累計已達178家，約7,397億元，帶來61,225個就業機會；根留台灣企業56家，投資約1,189億元，創造9,373個本國就業機會，後續尚有76家企業排隊待審。

國巨受疫情衝擊，工廠稼動率僅剩三成，為因應5G及車用電子發展所需，並滿足全球客戶訂單增長，國巨將產能有效率地調整回台生產，並加碼147億元在高雄大社、楠梓及大發廠區擴充產線，以提升量能及優化產品組合。

經濟部表示，國巨為全球第一大晶片電阻（R-Chip）及全球前三大積層陶瓷電容（MLCC）製造商，自美中貿易戰以來，便積極規劃提高台灣產能以分散營運風險，確保公司長期競爭優勢。

國巨去年初即響應政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，斥資165億元在高雄投資設立全球研發中心及高階產品生產基地。今年初始遭逢新冠肺炎疫情衝擊，大陸蘇州及東莞廠區復工限制嚴格且招工不易，工廠稼動率由農曆年前五成降至農曆年後僅剩三成，嚴重衝擊營運及產能規劃。

經濟部強調，國巨大發新廠已開始積極動工，應對並降低美中貿易戰及新冠肺炎疫情帶來的影響，同時也優先促進本國員工就業，總計將可帶來約1,900個本國工作機會。

此外，深耕軟性包材市場40餘年的台灣積層工業，去年底也曾參與「根留台灣加速投資行動方案」，投資5億元在中壢工業區現址新建三廠提升生產效率。

為了響應政府再生能源政策，本次再投入近1億元，興建智慧化新廠加裝太陽能板發電設備與潔淨室，藉由減少燃媒使用，降低CO2排放，落實環保製程與綠能規劃，聚焦綠色商機與核心競爭力，將帶來20餘個本國就業機會。

國巨 經濟部

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