金管會再釋利多 放寬上市櫃公司買庫藏股限制

近來股市波動，上市櫃公司紛紛啟動庫藏股自救，但有25家上市櫃公司因發轉換債被卡住無法護盤，在業者反映下，金管會今（9）日宣布，在三項配套措施下放寬限制，4月6日前申報生效的募資案件，仍可執行庫藏股。

根據現行券商自律規範，承銷商輔導發行公司或外國發行人時，要出具承諾書，若是轉換公司債，從申報日起到掛牌後三個月內，現增則是申報日起到掛牌後一個月內，不能執行庫藏股，以防止套利。

業者透過立委向反映金管會，股價下跌，有些股東希望執行庫藏股，但因才剛發債募資金，還在三個月內，不得執行，希望放寬。

金管會證期局副局長蔡麗玲今天表示，之前金管會跟券商公會研議後，已函覆券商公會轉知會員，從轉知會員那天4月6日開始，可轉債案已申報生效者，發行人因維護股價仍可執行庫藏股，不受三個月內不得執行規定限制。

這項放寬也同時採取三項配套措施，包括第一，不能影響原有募資計畫的執行，換言之，公司動用資金執行庫藏股時，不能影響原募資計畫的資金用途，且洽原承銷商表示意見，並經董事會通過。

蔡麗玲說，主要是因募資有資金需求及用途，不能拿去買庫藏股。

第二，下次再募資或按季填報執行庫藏股時，要說明有無影響原募資計畫執行情況。

第三，負責人要對董事會承諾，轉換公司債在掛牌後三個月內，執行庫藏股價格，不可高於轉換公司債的價格。

蔡麗玲表示，現行規範鬆綁後，因擔心有套利，所以要有相關配套。

根據金管會資料，暫行措施採行後，目前可適用的家數有25家上市櫃公司，這25家都是募資案在4月6日前申報生效，目前仍在三個月內無法執行庫藏股期限內。

蔡麗玲表示，這次放寬只有可轉債的募資案，至於現增的募資案，則仍維持現行規定。