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三王虎頭蛇尾台股收跌18.04點 三大法人賣超93.57億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今(9)日開高震盪，一度衝達10,246.84點，可惜蘋概三王同步開高走低，股價表現虎頭蛇尾，終場收黑，拖累大盤指數收斂漲勢且翻黑走弱，終場以10,119.43點作收，下跌18.04點，成交量1,630.79億元；三大法人賣超93.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超74.16億元，投信買超4.18億元，自營商賣超（合計）23.59億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.25億元，自營商（避險）賣超17.33億元。

台股今日以10,173.26點開高，一度大漲逾百點衝關10,200點，但是三王卻是由紅翻黑的走勢，股王大立光盤後將召開法說會，股價收在3,800元，下跌150元，跌幅3.79%，台積電收283元，下跌2元，跌幅0.7%，鴻海收74元，下跌1元，跌幅1.33%，指數終場收10,119.43點，跌幅0.18%。

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