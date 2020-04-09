三王虎頭蛇尾台股收跌18.04點 三大法人賣超93.57億

新冠肺炎疫情肆虐全球，確診病例及死亡人數不斷向上竄升，到四月七日為止，全球確診病例已超過一四一萬，死亡人數高達八一四○○，其中美國確診三八七五四七例，死亡一二二九一人，這個數字已經超過一九四一年十二月八日的珍珠港事件，這也成了美國史上百年一遇的大災難。

2020-04-09 11:46