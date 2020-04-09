台股遇跳空缺口壓力 開高走低小跌18點收10,119

美國聯準會（Fed）會議紀錄釋出鴿派訊息，加上新冠肺炎疫情有放緩跡象，帶動美股續揚，激勵台股今（9）日開盤小幅跳空上漲，在權值股的帶動下一度大漲逾百點，指數衝關10,200點，盤中最高至10,246.84點，惟受到3月13日跳空缺口反壓壓力湧現，使得指數收斂漲勢並翻黑走跌，終場指數以10,119.43點，小跌18.04點、跌幅0.18%，成交量1,630.79億元，力守10,100點關卡。

美股震盪走高，聯準會發布3月會議記錄，表示在疫情結束前將持續寬鬆，同時民主黨激進派候選人桑德斯宣布退出2020總統大選，加上美國新冠肺炎疫情有放緩跡象，替市場多方帶來信心，四大指數開高小幅回落後便一路走高，終場並全數收漲，道瓊與標普500指數收盤均上揚超過3%。

亞洲主要股市今日表現漲跌互見，昨日表現相對弱勢的韓股及港股今日開高震盪，盤中分別走揚近1%及逾0.5%，陸股開高震盪小漲近0.3%，台股開高震盪走低，盤中小跌0.4%，日股則開低震盪走跌0.4%。

觀察今日台灣50成分股表現，台股三王表現弱勢，包括大立光（3008）、鴻海與台積電皆開高走低，盤中分別走跌逾3.2%、1.3%及0.7%，壓抑今日指數表現，可成、南亞科走跌逾1%，聯發科也呈現小跌。

金融、傳產權值股表現較為強勢，包括台灣高鐵走揚逾4％，新光金走揚逾2%，玉山金、寶成、和泰車與中壽等也有逾1%的漲幅。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股前一波急跌，主要受到來自於主權基金、ETF急速賣壓，在最大賣壓暫時解除，搭配美股強彈，台股也跟著大幅度反彈。

台股短線反彈幅度已大，短線回檔整理機會大，後續走勢則仍需仰賴美股表現，只要美股反彈，外資賣超台股力道就會減緩。