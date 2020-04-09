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景氣不好汽車維修增加 東陽股價反彈

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

東陽（1319） 3月自結合併營收16.12億元，前三個月自結累計合併營收 47.96億元。月減0.82%，年減-18.32%；市場認為，在這種疫情影響，變化多端的情況下，東陽營收表現比預期好，今（9）日盤中也出現反彈走勢，一度來到34.5元，漲幅為3.1%。

東陽表示，AM事業3月自結合併營收13.07億元，前 3月自結累計合併營收39.02 億元，與去年同期累計相當。持續推進AM產品品質，同時符合現今環保要求。市場認為，受到這波疫情影響，換車的頻率會降低，維修數量增加，AM市場需求可望相對強勁。

東陽今年營運還是以AM市場較有想像空間，汽車汰換直接影響AM修補零件市場的銷售，特別是保險桿、水箱護罩、車燈等碰撞類零件；尤其，美國景氣不理想，貿易戰讓美國民眾消費力下降，換車趨保守，全球最大的AM塑膠零組件供應商東陽營運也跟著被看好。

另外，受到中國車廠陸續復工，東陽OEM事業營收表現平平，3月自結合併營收3.05億，前3 月自結累計合併營收8.94 億，OEM整體累計營收38.91億元，隨著中國車市開始復工，中國購買消費力回升，營收可望逐季回升。

營收 東陽

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