企業操縱市場或內線交易 投保中心得提起代表訴訟

為促進公司治理，完備財團法人證券投資，以及期貨交易人保護中心代表訴訟、解任訴訟的法規制度，行政院會今通過「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文修正草案，明確起訴事由，明訂對操縱市場、內線交易或詐欺等破壞交易秩序的行為，投保中心得提起代表訴訟或是解任訴訟。

金管會證券期貨局副局長張振山會後解釋，修法主要把「代理訴訟」跟「解任訴訟」做完備的規範，代表訴訟部分，是當公司的權益受到不法侵害，但公司卻怠於請求賠償時，就可以投保中心的名義起訴，並將取得的賠償金額歸於公司的一種訴訟制度；解任訴訟則是當公司經營階層涉有重大損害公司行為或不法情形時，投保中心可以請求法院裁判，解任其董事或監察人職務，維護股東權益。

張振山說，修法將完備起訴範圍，將興櫃公司、外國上市櫃或興櫃公司的董事或監察人，也納入投保中心提起代表、解任訴訟的範圍；並且明確起訴事由，明訂對操縱市場、內線交易或詐欺等破壞交易秩序之行為，投保中心得提起代表、解任訴訟；且程序從新，尚未判決確定的代表、解任訴訟事件，適用修法後的規定。

張振山表示，且代表訴訟能對公司「已卸任」董事或監察人得提起代表訴訟，並就同一基礎事實應負賠償責任之經理人得合併起訴；至於解任訴訟，解任事由不以起訴時任期內發生者為限，且經裁判解任確定後，3年內不得充任上市、上櫃或興櫃公司的董事、監察人。

對於修法效益，張振山說，過去曾發生過有些失格的董事、監察人爭議，修法後若經裁判解任確定日起3年內不能擔任上市、上櫃或興櫃公司之董事、監察人，也避免有些不適任的董事、監察人藉由改選或辭任等方式，重新擔任董事、監察人規避法律追訴的情形。