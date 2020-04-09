大立光挑戰4,000元不力 盤中三王市值一度縮水逾千億

股王大立光（3008）今（9）日盤後法說會將登場，早盤股價開高走高，企圖再攻4,000元，可惜買盤不繼股價由紅翻黑，蘋概三王表現一致，都出現開高走低的情況，台積電與鴻海也翻黑，盤中低價時，三王市值一口氣縮水逾千億元。

大立光3月合併營收54.44億元，創歷年同期新高，月增48%，年增39%，成長幅度優於市場預期；第1季合併營收132.15億元，為歷年最旺的第1季，但在新冠肺炎疫情的變數影響下，預估4月拉貨將較3月下滑。

大立光今日下午將召開線上法說會，將公布第1季營運成果，且將釋出最新營運展望，法人關注新冠肺炎疫情對供應鏈的影響、手機規格進展及資本支出進度。

大立光今日以3,955元開高，一度拉升至3,995元，企圖挑戰4,000元，可惜買盤不繼，盤中翻黑，一度下探至3,780元，下跌170元，市值減少277.97億元；權王台積電也是開高走低，早盤以287.5元開高，盤中一度下探至282.5元，下跌2.5元，市值縮水648.26億元；三王走跌，拖累台股大盤指數由紅翻黑。